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IT-Индустрия
ИТ-Новости
23 ноября 20, 11:30
Илон Маск рассказал о грядущей жизни на Марсе
Илон Маск
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Глава SpaceX Илон Маск планирует построить на Марсе колонию, чтобы “сделать человека межпланетным видом”

Жители первого марсианского города будут сначала жить под “стеклянными куполами”, но планета будет в конечном счете “терраформирована для поддержания жизни, как на Земле”, заявил Илон Маск. Об этом пишет Inverse.

По словам Маска, процесс изменения Марса будет "идти долго и не даст значимых результатов на протяжении нашей жизни", однако первая колония может появиться уже в ближайшее время.

Илон Маск:

И даже если произойдет что-то ужасное, и человечество погибнет, по крайней мере какая-нибудь будущая космическая цивилизация, обнаружив наши руины, будет впечатлена, что люди зашли так далеко.

Также он считает, что "определенно не доживает до начала колонизации Марса", если технологический прогресс не будет ускорен.

Известно, что частью плана по колонизации Марса является и запуск глобальной спутниковой сети Starlink, которая должна будет помочь компании с финансированием строительства ракет.
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