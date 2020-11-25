Приложение Task Mate позволит пользователям зарабатывать

В настоящее время проходит его закрытый бета-тест.

Фактически, Google Opinion Rewards пассивно задаёт вопросы, основываясь на недавних покупках или последнем использовании продуктов Google, таких как Gmail, Google Assistant и YouTube. В обмен на ответы на эти вопросы пользователи получают бонусы в Google Play, который можно использовать для оплаты приложений или подписок Play Store.

Task Mate идёт дальше и просит пользователей выполнять более сложные задачи в обмен на вознаграждение, которое можно обналичить. В настоящее время приложение доступно только по приглашению в Индии, а его задачи могут проявляться в фотографировании ближайшего ресторана, получении вопросов для опроса и проверке переводов с английского языка на хинди. Существуют «полевые» и «сидячие» задания, последнее можно выполнять дома. Пользователи могут получать вознаграждение, записывая предложения или расшифровывая предложения, что, вероятно, поможет Google понять нюансы произношения индийских носителей английского языка.