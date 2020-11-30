Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.05
USD
28.52
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
27 ноября 20, 18:59
Microsoft добавит Android-приложения в Windows 10
Windows 10
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В новой публикации ресурса Windows Central раскрывается информация о том, чего можно ожидать от Microsoft в 2021.

Отмечается, что Windows 10 является основной ОС Microsoft с середины 2015 года, и в дальнейшем операционная система должна подвергнуться серьезному обновлению. Версия Windows 10X принесет ряд оптимизаций для ноутбуков с двумя экранами и недорогих ПК. Ожидается, что Windows 10X появится в первой половине следующего года. Первоначально ОС будет поставляться с компьютерами на базе процессоров ARM, она будет конкурировать с ChromeOS и iPad OS. Но со временем её возможности будут расширены. Так, в дальнейшем, вместе с выходом одного из обновлений, Windows 10X будет поддерживать приложения Win32.

Также сообщается, что Microsoft рассматривает идею размещения Android-приложений в Microsoft Store для Windows 10. Это может произойти уже в следующем году.

В графике обновлений Microsoft значится небольшое обновление в первой половине года, а во второй половине года выйдет крупное обновление. В рамках одного из них Microsoft выпустит программу эмуляции x86, которая позволит компьютерам на базе ARM-процессоров запускать обычные настольные программы. Уже в скором времени эта функция появится в предварительном доступе, а в 2021 году она уже начнёт массово распространяться.

Ещё одна интересная функция – сервис Cloud PC. Microsoft позволит «транслировать» экземпляр Windows 10 через интернет и запускать ресурсоёмкие приложения, не накладывая большую нагрузку на локальное оборудование пользователя. Пока не уточняется, можно ли будет таким образом вести стриминг игр с удалённого компьютера.
ITC.ua
Ещё по теме:
В Интернете гуляет новый вирус-шифровальщик Tycoon
Microsoft представила новый дизайн Windows 10
Microsoft объяснила, как устроена Velocity Architecture
Microsoft прекратила тестирование xCloud на iOS
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через: