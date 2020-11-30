Microsoft добавит Android-приложения в Windows 10

Отмечается, что Windows 10 является основной ОС Microsoft с середины 2015 года, и в дальнейшем операционная система должна подвергнуться серьезному обновлению. Версия Windows 10X принесет ряд оптимизаций для ноутбуков с двумя экранами и недорогих ПК. Ожидается, что Windows 10X появится в первой половине следующего года. Первоначально ОС будет поставляться с компьютерами на базе процессоров ARM, она будет конкурировать с ChromeOS и iPad OS. Но со временем её возможности будут расширены. Так, в дальнейшем, вместе с выходом одного из обновлений, Windows 10X будет поддерживать приложения Win32.

Также сообщается, что Microsoft рассматривает идею размещения Android-приложений в Microsoft Store для Windows 10. Это может произойти уже в следующем году.

В графике обновлений Microsoft значится небольшое обновление в первой половине года, а во второй половине года выйдет крупное обновление. В рамках одного из них Microsoft выпустит программу эмуляции x86, которая позволит компьютерам на базе ARM-процессоров запускать обычные настольные программы. Уже в скором времени эта функция появится в предварительном доступе, а в 2021 году она уже начнёт массово распространяться.

Ещё одна интересная функция – сервис Cloud PC. Microsoft позволит «транслировать» экземпляр Windows 10 через интернет и запускать ресурсоёмкие приложения, не накладывая большую нагрузку на локальное оборудование пользователя. Пока не уточняется, можно ли будет таким образом вести стриминг игр с удалённого компьютера.