Названы лучшие изобретения 2020 года

Конец года на носу, поэтому настало время подведения итогов года. Журнал Time подготовил специальный материал "100 самых лучших изобретений 2020 года". При составлении статьи редакции издания помогали специалисты, журналисты и редакторы со всего мира.

Значимые новинки года были разбиты на несколько категорий, вроде дополненной реальности, искусственного интеллекта, бытовая электроника, дизайн, инновации, образование, эксперименты и прочее.

PlayStation 5

Отдельно стоит выделить категорию "Развлечения", в которую попали две новые игровые приставки нового поколения Xbox Series X и PlayStation 5, наделавшие много шуму в ноябре в момент своего старта продаж по всему миру.

Xbox Series X

Однако игровые системы получили разные оценки от журналистов. Если Xbox Series X от Microsoft называют "Большим обновлением для геймеров", то PlayStation 5 от Sony называют не иначе как "Игровой революцией".

"Xbox Series X – это больше, чем просто игровое устройство нового поколения – это буквально Netflix для видеоигр", - отмечает Time про детище Microsoft.

Эксперты отмечают, что впервые игровые приставки стали бесшумными и абсолютно не похожими друг на друга. В то время, как Xbox Series X стал больше похожим на вытянутый куб из-за особенности охлаждения, то PlayStation 5 всем своим видом пытается казаться экстравагантной и вычурной, что подчеркивает ее инновации, которые она привнесла в игровой мир.

"Игры на PS5 загружаются мгновенно, благодаря SSD нового поколения. Графический процессор в 10 раз быстрее, чем у PS4, что позволяет выдавать красивые визуальные эффекты, а новый контроллер полон сенсоров тактильной обратной связи, которые добавляют новое ощущение в играх", - объясняют инновационность PlayStation 5 в Time.

Помимо двух игровых приставок в разделе "Развлечения" перечня 100 лучших изобретений 2020 года представлены телевизоры LG GX OLED 4K TV (65GX) и вертикальный Samsung Sero, сервис Nvidia GeForce Now и игра Nintendo Animal Crossing: New Horizons.

Лучшие развлекательные устройства 2020 года по мнению Time

Также в число 100 лучших изобретений 2020 года вошло двухэкранное устройство Microsoft Surface Duo, камеры Sony Alpha A7C и Insta360 One R, беспроводные наушники Nuheara IQbuds2 MAX.

Читайте также: В Украине стартовали официальные продажи PlayStation 5