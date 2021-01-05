Минцифра будет сотрудничать с Stellar Development Foundation

Новый потенциальным партнером Минцифры стала Stellar Development Foundation (SDF) — неприбыльная огранизация, занимающаяся развитием одноименной open-source платформы для валютных операций.
Меморандум был подписан еще 28 декабря, но объявление об этом сделали 4 января. Цель сотрудничества — совместная разработка стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине.
Stellar Development Foundation официально начнет свою деятельность в Украине в августе 2021 года.
Меморандумом предусматривается сотрудничество по следующим направлениям:- развитие рынка виртуальных активов в Украине;
Одним из важных аспектов этого сотрудничества является вклад в развитие инфраструктуры национальной цифровой валюты. Напомним, с 2017 года НБУ работает над проектом e-гривны. Летом 2019 года НБУ проводил внутренне тестирование электронных гривен в рамках пилотного проекта, а также регулятор упоминал в одном из отчетов о возможности создания электронной гривны по примеру Stella.
На данный момент многие страны разрабатывают собственные цифровые валюты. Например, в прошлом месяце Итальянская банковская ассоциация (ABI) начала эксперимент с цифровым евро на базе блокчейну. В то же время Европейский центральный банк рассматривает возможность запуска цифрового евро уже в 2021 году.
В начале декабря Рада приняла в первом чтении законопроект «О виртуальных активах», призванный окончательно урегулировать рынок криптовалют в Украине.
Рада приняла в первом чтении законопроект «О виртуальных активах», призванный окончательно урегулировать рынок криптовалют