Минцифра будет сотрудничать с Stellar Development Foundation

Новый потенциальным партнером Минцифры стала Stellar Development Foundation (SDF) — неприбыльная огранизация, занимающаяся развитием одноименной open-source платформы для валютных операций.

Меморандум был подписан еще 28 декабря, но объявление об этом сделали 4 января. Цель сотрудничества — совместная разработка стратегии развития рынка виртуальных активов в Украине.

Stellar Development Foundation официально начнет свою деятельность в Украине в августе 2021 года.

Меморандумом предусматривается сотрудничество по следующим направлениям:

- оказания поддержки проектам, которые специализируются на виртуальных активах;

- имплементация и урегулирования обращения стейблкойнов в Украине;