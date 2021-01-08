Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.78
USD
28.25
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
8 января 21, 10:50
Bloomberg: Самым богатым человеком в мире стал Илон Маск
Илон Маск
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Состояние Илона Маска увеличилось благодаря росту стоимости акций Tesla

Глава автомобильной корпорации Tesla и основатель космической компании SpaceX Илон Маск стал самым богатым бизнесменом в мире.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, который отслеживает состояния богатейших людей в режиме онлайн.

Таким образом, Маск обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса: Bloomberg оценивает его состояние в $188,5 млрд, то есть, на $1,5 млрд больше, чем у Безоса.

При этом, телеканал CNBC также поставил Маска среди самых богатых людей мира. В то же время, телевизионщики оценили его состояние в $184 млрд.

По мнению экспертов, состояние Илона Маска увеличилось благодаря росту стоимости акций Tesla.

В частности, за 2020 год акции компании-производителя электрокаров выросли в цене на 743%. Они продолжают дорожать и в 2021 году.

Так, 7 января на биржевых торгах ценные бумаги производителя электрокаров прибавили в стоимости еще 4,8%.

С начала 2020 года состояние Илона Маска за счет роста акций Tesla выросло почти на $150 млрд. По оценке Bloomberg, это может считаться самым быстрым ростом состояния бизнесмена в новейшей истории.

В то же время Джефф Безос значительно опережал бы Маска в рейтинге богатейших людей в мире, если бы не развод с писательницей Маккензи Скотт, которой он передал значительный пакет акций при расторжении брака. Бывшая супруга главы Amazon решила потратить эти сбережения на благотворительность.

Напомним, в августе 2020 года Илон Маск, по версии Bloomberg, занимал четвертую строчку в списке богатейших людей мира с состоянием $84,8 млрд.

В то же время, на тот момент состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса достигло почти $200 млрд, что является рекордным показателем для бизнесмена.
Delo
Ещё по теме:
Илон Маск представит робота-домохозяйку
Илона Маска обвиняют в антинаучности и неэффективности
Илон Маск все же предстанет перед судом
Илон Маск удачно запустил Starhopper. ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Илон Маск запускает спутник у офиса SpaceX – трансляция
Лента новостей