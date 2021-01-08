Bloomberg: Самым богатым человеком в мире стал Илон Маск

Глава автомобильной корпорации Tesla и основатель космической компании SpaceX Илон Маск стал самым богатым бизнесменом в мире.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, который отслеживает состояния богатейших людей в режиме онлайн.

Таким образом, Маск обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса: Bloomberg оценивает его состояние в $188,5 млрд, то есть, на $1,5 млрд больше, чем у Безоса.

При этом, телеканал CNBC также поставил Маска среди самых богатых людей мира. В то же время, телевизионщики оценили его состояние в $184 млрд.

По мнению экспертов, состояние Илона Маска увеличилось благодаря росту стоимости акций Tesla.

В частности, за 2020 год акции компании-производителя электрокаров выросли в цене на 743%. Они продолжают дорожать и в 2021 году.

Так, 7 января на биржевых торгах ценные бумаги производителя электрокаров прибавили в стоимости еще 4,8%.

С начала 2020 года состояние Илона Маска за счет роста акций Tesla выросло почти на $150 млрд. По оценке Bloomberg, это может считаться самым быстрым ростом состояния бизнесмена в новейшей истории.

В то же время Джефф Безос значительно опережал бы Маска в рейтинге богатейших людей в мире, если бы не развод с писательницей Маккензи Скотт, которой он передал значительный пакет акций при расторжении брака. Бывшая супруга главы Amazon решила потратить эти сбережения на благотворительность.

Напомним, в августе 2020 года Илон Маск, по версии Bloomberg, занимал четвертую строчку в списке богатейших людей мира с состоянием $84,8 млрд.

В то же время, на тот момент состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса достигло почти $200 млрд, что является рекордным показателем для бизнесмена.