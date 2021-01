Какие сервисы не пережили 2020 год

По некоторым из них будут скучать, по другим нет, а третьи не успели набрать популярности, хотя по своим возможностям не уступали серьезным конкурентам. Мы решили вспомнить, какие проекты не пережили 2020 год.

В 2020 году остался музыкальный сервис Google Play Music, запущенный в 2011 году, компания решила интегрировать его в новый проект YouTube Music. До середины года сервис еще работал, потом слушать музыку уже не давали, но до конца 2020-го пользователи могли быстро перенести свою библиотеку в YouTube Music или скачать ранее загруженные треки на компьютер. Сейчас Google Play Music недоступен и отправился на знаменитое кладбище приложений Google.

На то же кладбище ушел и сервис «Доверенные контакты» (Trusted Contacts). Почти не распространенное у нас, но достаточно популярное в других регионах мира, приложение умело показывать местоположение близких людей в экстренных ситуациях. Получивший запрос на определение геолокации пользователь, мог отправить ее волнующемуся родственнику, написать сообщение, что с ним все в порядке, или, наоборот, попросить помощи. Полезная штука при землетрясениях, ураганах, бурях и прочих подобных ситуациях.

С 1 января 2021 года перестал работать «Виртуальный принтер» — его официальное название Google Cloud Print. Сервис запустили в 2010 году, как способ печатать документы на ПК и ноутбуках, работающих с Chrome OS. Печать происходила через интернет или с помощью сетевых принтеров, а позже стала доступна и на других ОС. В 2017 году Google добавила опцию нативной печати в свою операционную систему, чем и предрекла Cloud Print на скорое забвение. Через три года все и случилось.

2020 год стал датой смерти и для многих других менее значимых и мало популярных в нашем регионе сервисов Google. Среди них платформа для поиска вакансий Hire, приложение Neighbourly, в котором можно было общаться с людьми поблизости, а также Google Photos Print. За ежемесячную платную подписку сервис присылал пользователям 10 лучших распечатанных фотографий, которые они сделали и сохранили в Google Photo. Отправился на кладбище и сервис Androidify. В приложении можно было создавать похожих на себя, близких или друзей персонажей в стиле лого Android, а потом делиться ими в социальных сетях, ставить на аватары и прочее.

В ушедшем году Google также сделала историей смарт-колонку Home Max. Этот гаджет для дома выпускался с 2017 года, позволял слушать музыку в высоком качестве и стоил $400. Правда, компания пообещала не забрасывать обновление его прошивки в ближайшие несколько лет.

31 декабря 2020 года официально прекратилась поддержка Adobe Flash Player. Большинство сайтов, приложений и сервисов уже давно отказались от работы с ним и перешли на HTML 5. Но теперь точно конец, потому что с 12 января 2021 года даже Adobe начнет блокировать весь контент в интернете, созданный на Flash Player.

В мае 2020 года Microsoft полностью закрыла когда-то популярный планировщик задач Wunderlist. Большинство его возможностей не исчезли, а стали частью развиваемого в последнее время схожего планировщика Microsoft To Do. Поэтому, если пользовались Wunderlist и жалеете о закрытии, то можете поменять его на To Do.

Запущенный в 2016 году, как конкурент популярному Twitch, стриминговый сервис Mixer от Microsoft так и не смог раскрутиться, а 22 июля 2020 года и вовсе закрылся. Не помогли даже эксклюзивные многомиллионные контракты с популярными стримерами Ninja и shroud, которые опять вернулись на Twitch.

Сервис для видеотрансляций Periscope от Twitter закроют 31 марта 2021 года, но создавать аккаунты в нем нельзя уже с 15 декабря 2020 года. А значит в этом случае можно считать, что 2020 год он тоже не пережил. Представители Twitter заявили о долгих раздумьях над его сворачиванием, а финальное решение далось им нелегко.

После окончательного закрытия на сайте Periscope останутся архивные файлы с видеозаписами трансляций, которые позволят синхронизировать со своим аккаунтом в социальной сети. Со временем большинство возможностей Periscope должны интегрировать во встроенную функцию Twitter Live.

2020-й год сделал частью истории приложение Office Lens, позволяющее распознавать и редактировать тексты с фотографий. Правда, тут есть нюанс. Сервис исчез из фирменного магазина Microsoft и перестал работать на Windows 10, но остался в виде мобильной версии на Android и iOS. Если же у вас на ПК уже был установлен Office Lens, то его можно использовать и дальше, правда, в ограниченном виде и без «облачных» функций.

***

Каких приложений, сервисов, гаджетов или программ вас лишил 2020 год? Чем пользовались и что не хотели потерять, но теперь их нет? Делитесь опытом и впечатлениями в комментариях.