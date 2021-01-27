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27 января 21, 17:55
Разоблачена хакерская группировка из Украины. фото
хакеры
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Хакеры из Украины запускали вирус в компьютерные системы иностранных банков и похищали персональные данные клиентов. Убытков – на миллиарды долларов.
Хакеры из Украины запускали вирус в компьютерные системы иностранных банков и похищали персональные данные клиентов. Убытков – на миллиарды долларов.

Правоохранители разоблачили группу украинских хакеров, которые с 2014 года совершали кибератаки на банки США и Европы. Финансовым учреждениям был нанесен ущерб в размере 2,5 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.


"По результатам международной спецоперации Офисом Генерального прокурора совместно с сотрудниками Департамента киберполиции Нацполиции Украины в координации с Евроюстом и Европолом и представителями правоохранительных органов США и Германии разоблачена группа хакеров, которая осуществляла массовые вмешательства в работу серверов банковских учреждений европейских стран и США", - говорится в сообщении.


Хакеры орудовали почти семь лет. Они запускали вирус, предназначенный для кражи персональных данных - паролей, логинов и платежных данных, в системы частных и государственных банковских учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США.



Группа хакеров была задержана в Харькове и Харьковской области.

"В ходе обысков обнаружено и изъято компьютерное и серверное оборудование, с помощью которого хакерами осуществлялась противоправная деятельность", - отметили в ведомстве.

Сейчас собираются доказательства для сообщения о подозрении ряда лиц, причастных к совершению уголовных преступлений.
Korrespondent
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