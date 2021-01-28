Tesla представила рестайлинговую версию Model S

Автомобиль слегка обновили внешне, но главные изменения коснулись интерьера. Кроме того, появилась версия Plaid+ c запасом хода порядка 836 км (520+ миль).

Экстерьер претерпел минимальных изменений. Убрали хромированные элементы, перерисовали передний бампер, также появилась новая стеклянная крыша. Последняя позволяет оценить основные нововведения, которые появились в салоне.

Перед водителем расположена 12.3″ цифровая приборная панель. Еще один 8″ экран теперь доступен для пассажиров второго ряда. На сайте Tesla указано, что мощность компьютера в Model S составляет около 10 терафлопс, есть доступ к различным играм через Tesla Arcade, поддерживается подключение беспроводных контроллеров. Покупатели могут выбрать аудиосистему, состоящую из 22 динамиков общей мощностью 960 Вт, которая также включает микрофоны с системой активного шумоподавления. Кроме того, доступны беспроводные зарядки для всех пассажиров, трехзонный климат-контроль, подогрев всех сидений, руля и лобового стекла, вентиляция передних сидений и многое другое. Со всеми опциями можно ознакомиться на сайте Tesla.

Стоимость рестайлинговой Model S стартует с отметки $79990 за версию Long Range (два электромотора, разгон от 0 до 60 миль/ч за 3.1 с, максимальная скорость 249 км/ч, запас хода 663 км). Также предлагаются две трехмоторные модификации: Plaid (от $112990) и Plaid+ (от $132990). Они обе разгоняются до 60 миль/ч за 1.99 с (Plaid +, в теории, может даже быстрее) и имеют максимальную скорость 321 км/ч. Но если запас хода обычной версии Plaid составляет 627 км, то Plaid+ способна проехать более 836 км.