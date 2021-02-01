eSIM 2021: Что предлагают украинские операторы

Последним к тройке 3Mob, Vodafone и Lifecell присоединился «Киевстар», поэтому в 2021 электронная карта может быть у каждого, вне зависимости от оператора. Правда, тут есть некоторые нюансы и ограничения, а все детали, особенности технологии, тарифы и перечень поддерживаемых устройств мы озвучим ниже.
Что такое eSIM?
eSIM — миниатюрный чип на плате смартфона, планшета, «умных» часов или других гаджетов, который заменяет привычную пластиковую SIM-карту. Если производитель не установил его в модели изначально, то доставить самому, как в случае с обычной «симкой», не выйдет. Именно поэтому воспользоваться этой технологией могут только владельцы определенных моделей.
С подключением услуги на eSIM записываются шифрованные данные абонента в виде QR-кода. Они хранят информацию о профиле пользователя, его номер телефона и прочее. На одном чипе разрешено иметь несколько профилей (до пяти) и даже от разных операторов. При этом можно продолжать использовать свою старую SIM-карту (надо уточнять у оператора) и все это будут разные номера.
Правда, стоит учесть, что при звонке на «симку» профили eSIM временно блокируются. Это ограничения не технологии, а возможностей телефонов, в большинстве своем использующих один радиомодуль.
Украинские операторы пока поддерживают eSIM только в смартфонах, за исключением некоторых моделей планшетов и смарт-часов у Lifecell и Vodafone. Почти всегда это флагманы, но с каждым годом их перечень расширяется. Скорее всего, через год-другой такие чипы начнут ставить в доступные и среднебюджетные модели.
Условия, тарифы и прочие нюансы у всех разные, поэтому давайте уточним их ниже. Но прежде чем это сделать, нужно убедиться, что ваша модель поддерживает эту технологию.Какие устройства поддерживают eSIM?
На сайтах операторов перечень моделей немного разный, а у некоторых даже есть в списке планшеты и даже одни смарт-часы. Но все они просят убедиться, что ваш девайс сертифицирован в Украине. К сожалению, поддержку eSIM на Apple Watch украинские операторы пока предложить не могут.
Полный перечень аппаратов с поддержкой eSIM:- Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Note20, Samsung Galaxy Note20 Ultra;
При подключении eSIM у любого оператора номер почти всегда остается. Пополнение счета тоже не меняется — абоненту все так же нужно скидывать деньги на номер с приложения, банкомата, терминала или любым другим удобным способом.«Киевстар»
Перейти с существующего номера на eSIM сейчас могут абоненты только предоплаченной связи «Киевстар», для контрактных эта возможность не доступна. Чтобы подключиться владельцам припейда нужно зайти в приложение «Мой Киевстар» и выбрать опцию «Заменить SIM на eSIM». Дальше требуется следовать подсказкам и оформить переход. То же самое можно сделать в веб-версии приложения. Детальные инструкции для устройств на Android и iOS смотрите здесь.
Чтобы подключить новый номер надо купить один из тарифов оператора в их интернет-магазине. Лучше это делать с другого устройства, потому что так будет проще отсканировать нужный QR-код тем гаджетом, на который вы хотите привязать eSIM. Дальше следуйте подсказкам и завершите активацию. При желании QR-код отправят на указанную электронную почту.
|Тариф
|eSIM Общение без границ
|eSIM Развлечения без границ
|eSIM Видео без границ
|Условия
|Безлимитные звонки внутри сети, 6000 МБ интернета, 60 минут на другие номера
|Безлимитные звонки внутри сети, 12 000 МБ интернета, 120 минут на другие номера
|Безлимитные звонки внутри сети, 18 000 МБ интернета, 180 минут на другие номера
|Цена
|Подключение — 100 грн. Ежемесячная плата — 125 грн
|Подключение — 100 грн. Ежемесячная плата — 175 грн
|Подключение — 100 грн. Ежемесячная плата — 225 грн
У Vodafone по предоплате можно купить eSIM-карту с тарифом SuperNet Pro в их онлайн-магазине за 150 гривен.
Через несколько минут QR-код придет на указанную электронную почту, где ее нужно будет активировать по инструкции. При желании тариф можно заменить на любой другой из списка. Цены от 50 до 230 гривен в месяц.
Контрактным и корпоративным абонентам также нужно купить карту eSIM и выбрать тариф, но для ее активации придется идти в любой ближайший магазин Vodafone с ИНН и паспортом.
|Тариф
|Виртуальная eSIM для замены обычной SIM-карты
|Виртуальная eSIM с тарифом SuperNet Pro
|Условия
|Согласно вашего тарифного плана
|Безлимитные звонки внутри сети, 12 000 МБ интернета, 150 минут на другие номера
|Цена
|Подключение — 100 грн. Дальше согласно вашего тарифного плана
|Подключение и ежемесячная плата — 150 грн
Предоплаченным абонентам lifecell нужно зайти на сайт оператора и купить «Стартовый пакет lifecell eSIM» за 150 гривен. Это же можно сделать через терминал пополнения EasyPay. На указанный адрес электронной почты придет QR-код, который нужно будет отсканировать и сделан определенные действия для активации электронной «симки» eSIM. Подробные инструкции смотрите тут. Дальше нужно выбрать один из имеющихся тарифов и подключиться к нему. Цены от 40 до 300 гривен.
|Тариф
|Стартовый пакет lifecell eSIM
|Условия
|Согласно выбранного тарифного плана
|Цена
|Подключение и активация 150 грн. Они остаются на счету. Дальше согласно выбранного тарифного плана
Абонентам 3Mob можно купить стартовый пакет eSIM в онлайн-магазине оператора. При подключении это всегда будет тариф «Интернет М» + eSIM за 250 гривен. Других вариантов для этой технологии у оператора нет.
При покупке указываем электронную почту, на нее приходит QR-код, сканируем его на нужном устройстве и активируем номер комбинацией * 100 #. Детальные инструкции читайте на сайте 3Mob.
|Тариф
|Интернет М + eSIM
|Условия
|Безлимитные звонки внутри сети, 7500 МБ интернета, 100 минут на другие номера
|Цена
|Подключение и активация 250 грн. Дальше 80 грн в месяц
Какие плюсы и минусы перехода на eSIM?
Плюс: Возможность иметь на одном чипе eSIM до пяти разных номеров.
Минус: Активировать можно только один из них, а остальные будут заблокированы.
Плюс: Почти всегда заменить обычную пластиковую SIM-карту на eSIM можно удаленно без прихода в магазин.
Минус: Подключить eSIM на любой смартфон пока не выйдет. Технология относительно новая и поддерживается ограниченным количеством смартфонов, планшетов и «умных» часов.
Плюс: Одним номером можно пользоваться на разных устройствах. Например, с SIM-карты на старом телефоне и с eSIM на новом.
Минус: Эта функция пока не работает в Украине.
Плюс: Если телефон с eSIM украдут, то такой номер блокируется за секунды и быстро восстанавливается на другом смартфоне без привычных походов к оператору.