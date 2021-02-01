Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.86
USD
28.04
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
1 февраля 21, 12:41
Автозаполнение паролей из iCloud в Chrome теперь реальность
iCloud
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Apple выпустила официальное расширение для браузера Chrome, которое расширяет функциональность функции автозаполнения паролей на Mac и Windows — теперь они могут использовать данные из iCloud Keychain.

Иными словами, Chrome и iCloud Keychain наконец-то подружились, что должно существенно упростить переключение между компьютерами Windows и Mac для определенной части пользователей.

Пользователи, которые использовали Safari и его функцией автоматического создания надежных паролей на других платформах, теперь могут получить доступ к этим данным и в браузере Chrome через функцию автозаполнения, чтобы быстро и удобно проходить аутентификацию на тех или других сайтах. Пароли, созданные в Chrome для Windows, тоже синхронизируются с iCloud, так что они тоже будут доступны на устройствах Apple.

Само расширение называется iCloud Passwords и оно уже доступно в магазине Chrome Web Store. Подробности о нем утекли в сеть преждевременно на прошлой неделе в обновлении iCloud для Windows 10, где в описании изменении была указана «Поддержка расширения iCloud Passwords для Chrome», хотя на тот момент о выпуске самого дополнения еще не было объявлено.
ITC.ua
Ещё по теме:
Apple сделает музсервис iCloud бесплатным
Анонс: Apple iOS 5.0, Mac OS X 10.7 и iCloud
Стартовало бета-тестирование "облачного" сервиса от Apple
iCloud: все преимущества управления и хранения информации
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
eSIM 2021: Что предлагают украинские операторы
Лента новостей