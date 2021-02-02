Илон Маск научил обезьяну играть в видеоигры силой мысли

Для этого компания Neuralink вживила в мозг обезьяны специальный чип, сообщает Bloomberg.

«У нас есть обезьяна с беспроводным чипом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего ума», — рассказал Илон Маск во время общения в соцсети Clubhouse.

По его словам, беспроводной чип вживлён в череп обезьяны, от которого прямо в мозг идут крошечные провода. Само устройство внешне незаметно, а с подопытной обезьяной все в порядке, и она счастлива. Ученые Маска также рассчитывают добиться от обезьян коллективной игры в Pong (древнюю аркадную версию) пинг-понга с помощью мыслей.

Приблизительно через месяц нам также покажут видео о том, как чипированные обезьяны играют в видеоигры. Впрочем, основная цель подобных нейротехнологий и чипов — обход травм мозга и позвоночника. Это позволит многим людям с инвалидностью компенсировать утраченные физические способности.





Напомним, сам Илон Маск известен, как заядлый ПК геймер, а в игре Rage 2 есть пасхалка, посвященная Илону.

