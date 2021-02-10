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ИТ-Новости
10 февраля 21, 17:17
О чем не знают пользователи Google Chrome: полезные функции
Google Chrome
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Google Chrome признан самым популярным браузером в мире. Пользователям очень удобно, что все сервисы связаны между собой, поэтому и пользуются Chrome, несмотря на его "прожорливость"
В браузере постоянно появляются новые функции, но не все пользователи знают, как использовать и старые "фишки". Первое, что должен сделать каждый клиент Google Chrome - сделать проверку безопасности своих данных. Для этого в браузере есть специальная кнопка, о которой многие, наверное, и не слышали.


 
Зайдите в "Настройки" и в меню слева выберите пункт "Проверка безопасности". Или скопируйте chrome://settings/safetyCheck и вставьте этот адрес в адресную строку браузера. Проверка данных займет всего несколько секунд вашего времени, но может помочь обезопасить ваши личные данные. Поэтому не откладывайте, и сделайте это прямо сейчас.О чем не знают пользователи Google Chrome: полезные функции браузераВо время проверки данных вы увидите информацию обо всех обновлениях Google Chrome, узнаете, не был ли взломан любой из ваших сохраненных паролей, и включен ли безопасный просмотр, а также получите информацию о наличии вредных расширений в браузере.

Эта информация может быть полезной для пользователей, ведь если вы увидите, что ваши пароли взломаны, вы немедленно их замените. Также перед вами будет перечень сайтов, для которых у вас слишком слабый пароль. Это предостережет вас от возможной угрозы в будущем.
 
Напомним, мессенджер Viber открестился от сотрудничества со спецслужбами , которую ему приписывают.

Источник: biz.today.ua/
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