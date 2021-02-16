Курс Bitcoin впервые превысил 50 тысяч долларов

Это произошло спустя всего два дня после того, как криптовалюта впервые пробила отметку в 48 тысяч долларов.

В ходе торговой сессии 16 февраля биткоин подорожал на 3,25%. На момент написания заметки, согласно данным портала CoinDesk, он достиг отметки в 50 584,85 за единицу криптовалюты — это новый абсолютный максимум.

В марте 2020-го Bitcoin дешевел до пяти тысяч долларов, после чего произошла смена нисходящего тренда на восходящий — криптовалюта стабильно бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда ее курс поднялся выше 20 тысяч долларов, обновив предыдущий исторический максимум, зафиксированный в 2017 году. В самом начале 2021 года курс Bitcoin впервые превысил 30 тысяч долларов, а через пару дней перешагнул рубеж 35 тысяч долларов и 40 тысяч долларов.





8 февраля стало известно, что крупнейший производитель электромобилей Tesla инвестировал 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту биткоин, а в будущем компания добавит биткоин в качестве способа оплаты за свои автомобили. После этой новости курс криптовалюты резко подскочил почти до 45 тысяч долларов.





Tesla вложила 1,5 миллиарда долларов в биткоин и планирует принимать оплату в криптовалюте — после этого ее курс подскочил почти до 45 тысяч долларов





Кроме того, только на прошлой неделе финансовый директор Twitter заявил, что компания рассматривает возможность инвестирования в биткоин, американский банковский холдинг BNY Mellon объявил о планах хранения криптовалюты для своих клиентов, а PayPal подтвердил планы добавить криптовалюту в свой продукт Venmo.





Как обычно, вместе с Bitcoin дорожают и другие основные криптовалюты (альткоины).













15 февраля общая рыночная капитализация виртуальных валют сейчас впервые превысила 1,5 триллиона долларов. Сейчас она составляет 1,502 триллиона долларов, из которых более 920 миллиардов приходится на Bitcoin.