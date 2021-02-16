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IT-Индустрия
ИТ-Новости
16 февраля 21, 19:46
Microsoft представила беспроводную гарнитуру Xbox
гарнитура Xbox
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В продажу беспроводная гарнитура Xbox должна поступить 16 марта, в США ее рекомендованная цена составит 99 долларов (в Украине новинка официально продаваться не будет).

Bluetooth-гарнитура Xbox Wireless Headset предназначена, в первую очередь, для консолей Xbox One и Xbox Series X|S, но ее также можно использовать и с ПК с Windows 10 (может понадобиться адаптер Xbox Wireless Adapter for Windows 10), а также мобильными устройствами. Гарнитуру можно связать с мобильным устройством по Bluetooth для прослушивания музыки или общения сохраняя одновременное подключение к Xbox.

Среди особенностей Xbox Wireless Headset компания Microsoft выделяет поддержку объемного звука (Windows Sonic, Dolby Atmos и DTS Headphone: X), систему шумоподавления и приватность (автоматическое отключение микрофона, когда пользователь сохраняет молчание; также это можно сделать с помощью физической кнопки, а световой индикатор оповестит о статусе).

Настройка звука осуществляется через эквалайзер в меню аксессуаров Xbox.

Полная зарядка Xbox Wireless Headset занимает около трех часов. На одном заряде устройство может проработать около 15 часов, а за полчаса его можно зарядить настолько, что хватит на 4 часа автономной работы.

Масса гарнитуры — 312 грамм.

Xbox Wireless Headset оснащена регулируемым мягким оголовьем и полиуретановыми амбушюрами, а сама конструкция спроектирована для максимального комфорта во время длительных игровых сессий.  Вращающиеся прорезиненные колеса прокрутки позволяют контролировать громкость и баланс звука в играх/чатах.
ITC.ua
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