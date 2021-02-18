Какой риск несет Украине взымание НДС с мировых IT-гигантов

Верховная Рада поддержала в среду, 17 февраля, в первом чтении законопроект №4184, который обяжет иностранных техногигантов, вроде Google и Facebook, платить налог на добавленную стоимость с электронных услуг. О сути так называемого "налога на Google" и рисках, заложенных в законопроекте, "Телеграфу" рассказал старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической Вячеслав Черкашин.

"Законопроект №4184 является реинкарнацией в парламенте проекта 2634 от 19.12.2019 года, который в свое время вызвал негативный резонанс. Подписывалась даже петиция президенту с требованием отозвать законопроект. Но его принятие парламентом в первом чтении можно считать закономерным, – считает Вячеслав Черкашин. – Во-первых, в реалиях продолжающегося экономического кризиса налог на услуги Google, Facebook, Youtube, Netflix является поиском новых источников поступлений в бюджет документ (он вводит обязанность уплаты НДС нерезидентами за электронные услуги, которые получают физические лица в Украине). Во-вторых, проект вписывается в общеевропейские правила взимания налога – это реализация в Украине так называемого общего правила поставки трансграничных цифровых услуг некоммерческим потребителям (B2C)".

Но, по мнению аналитика, проект не является совершенным и имеет фискальные последствия.

Вячеслав Черкашин поясняет: "Введение "налога на цифровые иностранные услуги" несет в себе автоматический рост (+ 20%) стоимости электронных услуг иностранного происхождения для конечного украинского потребителя. И увеличение расходов компаний и предпринимателей, которые активно продвигают свои товары и услуги через рекламу в интернете".





По словам эксперта, существует еще один риск проекта.





"Не все компании-нерезиденты, особенно с незначительными оборотами в Украине, захотят проходить регистрацию в качестве плательщика НДС и подавать налоговую отчетность. Это требует, как минимум, найма соответствующего персонала и юридическое сопровождения. Проще прекратить отношения с украинскими компаниями и потребителями, – говорит Вячеслав Черкашин. – Поэтому законопроект требует доработки ко второму чтению, хотя бы в части введения необлагаемого налогом порогового значения, чтобы не трогать малый бизнес. Например, в ЕС это – 10 тысяч евро".





Ранее сообщалось, что 2020-й год стал успешным в финансовом плане для мировых IT-гигантов. Так, компании Facebook, Google, Amazon, Apple и Microsoft в целом за год сумели поднять уровень своего дохода на 20%. Сейчас эта цифра насчитывает 1,1 триллион долларов.



