Какой риск несет Украине взымание НДС с мировых IT-гигантов

Верховная Рада поддержала в среду, 17 февраля, в первом чтении законопроект №4184, который обяжет иностранных техногигантов, вроде Google и Facebook, платить налог на добавленную стоимость с электронных услуг. О сути так называемого "налога на Google" и рисках, заложенных в законопроекте, "Телеграфу" рассказал старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической Вячеслав Черкашин.
"Законопроект №4184 является реинкарнацией в парламенте проекта 2634 от 19.12.2019 года, который в свое время вызвал негативный резонанс. Подписывалась даже петиция президенту с требованием отозвать законопроект. Но его принятие парламентом в первом чтении можно считать закономерным, – считает Вячеслав Черкашин. – Во-первых, в реалиях продолжающегося экономического кризиса налог на услуги Google, Facebook, Youtube, Netflix является поиском новых источников поступлений в бюджет документ (он вводит обязанность уплаты НДС нерезидентами за электронные услуги, которые получают физические лица в Украине). Во-вторых, проект вписывается в общеевропейские правила взимания налога – это реализация в Украине так называемого общего правила поставки трансграничных цифровых услуг некоммерческим потребителям (B2C)".
Но, по мнению аналитика, проект не является совершенным и имеет фискальные последствия.