Топ-7 тем, о которых никогда не следует писать по email

"Все, что вы скажете, может быть использовано против вас". Тоже самое касается и того, что вы напишете. Вспомните громкие истории о политиках и бизнесменах, в которых фигурировала их переписка.
Если вы думаете, что эта проблема может возникнуть только у сильных мира сего, вы ошибаетесь. Даже обычное письмо коллеге, может сослужить вам недобрую службу, если в нем будет написано то, что можно интерпретировать как искажение действительности, клевету, домогательства и т. п.
Ваш список "никогда не пиши о…" должен соответствовать следующему контрольному списку:Проблемы с продуктивностью
Предположим, что во время переговоров о повышении вы заявляете о том, что готовы взять на себя дополнительные обязанности по исправлению "проблем и неэффективности" в вашем отделе. А теперь представьте, что через пару дней вас неожиданно вызывают на собрание высшего руководства, чтобы вы объяснили свои "уничижительные" и "нелояльные" комментарии о компании, написанные в вашем электронном письме со ссылкой на "проблемы и неэффективность". Конечно, ваше объяснение "добрых намерений" может вас спасти, а может и нет.
Или, общаясь с коллегой-другом, вы решаете поделиться своим мнением о чьей-то работе и пишете: "Степан вечно опаздывает" или "Ира вообще не напрягается" и т.д. Велика вероятность того, что эта информация рано или поздно дойдет до человека, о котором вы пишете. Письмо могут случайно переслать, не заметив оскорбительного комментария, а могут воспользоваться этим письмом против вас намеренно.Неправда о конкурентах
Если вы говорите потенциальному клиенту, что в различных исследованиях виджет конкурента показал "чрезмерную нагрузку на движок, которая может сократить срок службы продукта", лучше бы, чтобы это было правдивой и общедоступной информацией. Утверждения по типу "недобросовестные методы работы", "завышенные цены", "необоснованная экономия на производстве" и другие подобные высказывания могут в лучшем случае лишить вас клиента, а в худшем — ваша компания окажется в суде.
Современное программное обеспечение позволяет находить все, что нужно и юристы часто этим пользуются при разработке плана защиты. Они могут искать фразы, которые предполагают, что кто-то обеспокоен проблемой: "вынужден взять отпуск", "серьезные опасения по этому поводу", "сопротивляться", "не могу позволить никому узнать об этом", "обращайтесь с любыми вопросами по этому поводу напрямую ко мне", "не забудьте удалить это письмо".Обязательства по продуктам или услугам
Представьте, что ваш коллега Алексей упомянул вас в письме, адресованном руководителю, где написал: "Нужно ли нам провести дополнительные испытания системы XYZ, прежде чем перейти к следующему этапу?" Теперь вы "в курсе" этой ситуации и это подтверждено письменно.
Предположим, вы не ответили коллеге, потому что считаете, что инженеры должны решать этот вопрос между собой. В конце концов, вы всего лишь продавец. Ваш адрес находится в копии письма только для того, чтобы вы знали информацию и, при необходимости, могли объяснить клиенту, почему сдвигаются сроки поставки.
Если начнется какое-то разбирательство по этому вопросу, вас обязательно спросят, почему вы не отнеслись к "предупреждению" серьезно; почему не ответили; беспокоило ли вас то, что увеличение затрат на дополнительное тестирование снизит прибыль компании и ваши комиссионные с продаж? Обратите внимание, как предыдущий невинный вопрос Алексея превратился в "предупреждение".
Подумайте, какие электронные письма могут нанести ущерб вашей деятельности и карьере. Даже если вы уверены, что ваша электронная переписка напрямую не касается производственных вопросов, способных вызвать двойственное понимание, старайтесь контролировать то, что пишете и то, что приходит вам.Размер зарплаты
Если ваша компания не придерживается политики открытого обсуждения размеров компенсаций, воздержитесь от обсуждения зарплат, бонусов, комиссионных, вознаграждений или других специальных финансовых договоренностей.Гендерная или дискриминирующая информация
Все сказано в заголовке. Шутки, ссылки, истории, анекдоты и даже, на первый взгляд, безобидные фразы, могут быть неверно истолкованы другими людьми.Выговоры и порицания
Когда вы как руководитель отправляете кому-то электронное письмо о незначительном происшествии, само "письменное сообщение" вызывает у сотрудника тревогу. Он может читать и перечитывать это письмо много раз, пытаясь заглянуть между строк. Насколько серьезно это "предупреждение"? Будет ли следующее электронное письмо или звонок означать увольнение? Гораздо лучше обсудить ошибку или просчет с человеком лично.Лидерские компетенции
Жалобы на высшее руководство очень похожи в большинстве организаций:
–– "Нас не слушают, а мы на передовой".
–– "Когда дело доходит до урезания бюджета, лицемерие становится все более очевидным. Я бы хотел, чтобы высшее руководство взяло на себя некоторую ответственность за потерянные контракты".
–– "Руководителей много, а работать никто не хочет".
Такие комментарии часто доходят до самого верха и чем это может закончиться, не знает заранее никто. Всегда помните, что даже невинные, простые вопросы и сообщения могут быть неправильно понятыми, искаженными и вырванными из контекста.