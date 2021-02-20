Личные данные пользователей WhatsApp передает в Facebook

Мессенджер WhatsApp все же начнет передавать личные данные своих пользователей в Facebook, несмотря на то, что такое решение вызвало волну критики юзеров во всем мире, пишет Reuters.

Бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp является "дочкой" американской корпорации Facebook.

С 2016 года приложение имело возможность делиться частью данных с материнской компанией: номерами телефонов, информацией о том, открыт ли и как долго мессенджер, другими данными об устройстве.

Теперь же согласно новой политике конфиденциальности WhatsApp сможет передавать Facebook данные пользователя, которые он указывал при регистрации, информацию о транзакциях, данные о взаимодействии с другими пользователями, IP-адрес и другое.

Ранее сообщалось, что WhatsApp потерял миллионы пользователей из-за плохого информирования. Юзеры не получили достаточных объяснений насчет изменений политики использования мессенджера и перешли к конкурентам.

