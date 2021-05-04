Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе

Филантроп и основатель транснациональной корпорации Microsoft Билл Гейтс разводится с американской предпринимательницей и филантропом Мелиндой Гетйс. Билл сделал заявление в своем Твиттере, а Мелинда – в Инстаграме.

- После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак. За 27 лет мы вырастили трех детей и создали фонд, работающий по всему миру на благо здоровья людей. Мы будем продолжать нашу совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем развиваться вместе как пара на следующем этапе нашей жизни. Мы просим об уважении к личном пространству и приватности нашей семье, пока мы входим в новый этап этой новой жизни, - гласит заявление четы Гейтс.

Билл Гейтс и Мелинда Френч (девичья фамилия) познакомились на пресс-брифинге Microsoft в 1987 году. Френч работала в компании менеджером отдела продаж. Влюбленные поженились в 1994 году. У пары трое детей: 18-летняя дочь Фиби Адель Гетйс, 21-летний сын Рори Джон Гейтс и 25-летняя дочь Дженнифер Катарин Гетйс. 14 марта 2020 года СМИ сообщили, что Гетс вышел из совета директоров Microsoft, дабы плотно заняться благотворительностью вместе с женой с помощью Фонда Билла и Мелинды Гейтс (основан в 2000 году).

По информации Forbes, состояние Гейтса составляет 124 миллиарда долларов. Он находится на четвертом месте в мире и на третьем в США в перечне главных богачей. Этот развод может стать самым дорогим в истории, пока что таковым является разрыв Джеффа и Маккензи Безосов. После развода Маккензи Безос стала самой богатой женщиной планеты, но Мелинда может отобрать у нее это звание.