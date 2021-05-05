Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.32
USD
27.73
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
IT-Индустрия
ИТ-Новости
5 мая 21, 10:34
Microsoft полностью удалит Flash Player из Windows 10 в июле
Flash Player
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Microsoft подтвердила, что Adobe Flash Player будет исключен из грядущего майского обновления Windows 10 21H1, а в июле выйдет обязательное обновление KB4577586, которое окончательно удалит плагин из «десятки».

Такие же апдейты с автоматическим удалением Adobe Flash Player выйдут и для более старых версий ОС, включая Windows 8.1, Windows Server 2012 и Windows Embedded 8 Standard.

Не так давно Microsoft приступила к удалению поддержки Flash из своих продуктов и начала с браузера Microsoft Edge, выпустив соответствущий апдейт. Следующий шаг — удаление Flash Player, который встроен в Windows. В поддержке Microsoft уточняют, что апдейт не будет удалять Adobe Flash Player, установленный вручную из другого источника (только предустановленное ПО).

О том, что дни популярной мультимедийной платформы Adobe Flash сочтены мы узнали еще в конце 2015 года. Еще тогда было понятно, что прощание с этой важной технологией будет мучительно длительным. Сама Adobe прекратила поддержку Flash Player в конце декабря 2020 года, а 12 января принудительно отключила плагин на установленных устройствах. Но в итоге без проблем все равно не обошлось — одним из известных инцидентов стал выход из строя железнодорожной сети в крупном китайском городе Шэньян. В итоге государственный оператор China Railway Shenyang решил проблему с помощью архивной пиратской копии Flash Player.
ITC.ua
Ещё по теме:
Adobe выпустит 64-битный Flash Player заточенный под Linux
Microsoft прекратила тестирование xCloud на iOS
Обновлённый интерфейс Xbox Series X:повышена скорость работы
В Microsoft Word появилась функция расшифровки аудио
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей