У Раді зареєстрували законопроєкт щодо прописки онлайн

Сьогодні у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт, мета якого — зробити прописку декларативною.

«Ми скасуємо довідку про реєстрацію місця проживання — той аркуш паперу, який були змушені носити із собою власники ID-карт. Крім того, ми приберемо штамп у паспорті про реєстрацію місця проживання, а також відв’яжемо прописку від багатьох життєвих ситуацій, де вона справді не є потрібною», - Мінцифра

Як зазначають у Мінцифрі, після ухвалення законопроєкту послуга стане доступною незалежно від типу документу — паспорт-книжечку або ID-картку. Також можна буде подати заяву про призначення пенсії та її отримання — незалежно від місця роботи чи проживання. Крім того, візит до військкомату під час зміни місця реєстрації не буде необхідним.

У межах експериментального проєкту запрацює обіцяна послуга з електронної реєстрації місця проживання в Дії за одну добу. Послуга стане доступною відразу після презентації на Diia Summit, який відбудеться у травні (конкретна дата поки невідома).