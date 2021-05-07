AMD FidelityFX Super Resolution станет доступна в июне

Разработчики уже получили доступ к ней.

Coreteks утверждает, что AMD FidelityFX Super Resolution уже распространили среди разработчиков игр. Эту информацию подтвердили несколько разработчиков, включая небольшую студию. Судя по всему, между версиями, распространяемыми среди разработчиков, существуют отличия. Так что остаются открытыми вопросы относительно того, что именно AMD реализует в финальной версии FSR. В связи с этим Coreteks не может предоставить точную информацию о возможном повышении производительности за счёт внедрения этой технологии.



Автор видео также утверждает, что AMD FSR якобы выйдет на рынок в июне. И это намного раньше, чем ожидалось. В марте представитель компании AMD Скотт Херкельман (старший вице-президент и генеральный менеджер AMD Radeon) заявил, что запуск технологии запланирован на этот год, но не уточнил, когда именно. Предполагалось, что выход состоится ближе к концу года.





AMD FSR станет частью набора инструментов FidelityFX и будет официально поддерживаться графическими процессорами AMD. Тем не менее, Coreteks утверждает, что FSR также будет совместима с графическими процессорами NVIDIA, что довольно удивительно. Хотя технология может работать с конкурирующими продуктами в текущем состоянии, это вовсе не означает, что AMD позволит графическим процессорам NVIDIA воспользоваться преимуществами своей технологии. В конце концов, у AMD нет причин повышать производительность графических процессоров конкурентов.