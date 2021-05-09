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IT-Индустрия
ИТ-Новости
8 мая 21, 23:29
Хакеры остановили крупнейший трубопровод США
заправка
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Хакерская атака временно приостановила все операции, связанные с трубопроводом компании Colonial Pipeline.

Хакеры атаковали американскую компанию Colonial Pipeline, которая управляет крупнейшим в стране бензинопроводом, сообщается на сайте компании.

"В пятницу, 7 мая, Colonial Pipeline Company выяснила, что стала жертвой кибератаки. Позже мы определили, что инцидент связан с программой-вымогателем. В ответ на это мы превентивно перевели некоторые системы в офлайн-режим, чтобы ограничить угрозу. Атака временно приостановила все операции, связанные с трубопроводом, и повлияла на наши некоторые информационные системы", - говорится в сообщении.

Отметим, компания поставляет около 45% всего топлива на Восточном побережье США.

Colonial Pipeline наняла компанию по кибербезопасности для расследования характера и масштабов атаки, а также сообщила о ней в правоохранительные органы и федеральные ведомства. Компания заверила, что "настойчиво работает над решением этого вопроса и минимизации проблем для клиентов и тех, кто полагается на Colonial Pipeline".

Специалисты предупреждают, что длительная остановка трубопровода уже через пять-шесть дней может привести к дефициту топлива и скачка цен на бензин, могут возникнуть проблемы с заправкой самолетов в больших аэропортах.

Как пишет Bloomberg, Colonial Pipeline стала жертвой вируса-шифровальщика DarkSide.

Группировка DarkSide работает по схеме "вымогатель-как услуга" (RaaS), рекламируя свой вирус в даркнета. Его используют для атак преимущественно на крупные корпоративные сети. Он шифрует данные, а затем требует у пострадавших компаний выкуп. Если жертвы отказываются платить, участники DarkSide публикуют похищенные у них данные на своем сайте в даркнета. 

Напомним, недавно в США заявили о причастности России ко взлому американских правительственных сетей. 
Korrespondent
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