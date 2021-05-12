Моддер нарастил память видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

Ранее он уже смог увеличить объем памяти в видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 ГБ до 16 ГБ. А в этот раз его руки добрались до модели предыдущего поколения GeForce RTX 2080 Ti.

Напомним, по задумке NVIDIA, видеокарта GeForce RTX 2080 Ti оснащается 11 ГБ памяти стандарта GDDR6. Однако видеочип TU102, который также используется и в профессиональной видеокарте Quadro RTX 8000, обладает поддержкой до 48 ГБ видеопамяти. Так что ограничение в случае GeForce RTX 2080 Ti носит программный характер.





В руки моддерра видеокарта попала в нерабочем состоянии. Первоначально ему предстояло восстановить работоспособность устройства, для чего пришлось пеперепаять графический процессор, исправить некоторые элементы на печатной плате и отмыть плату. Также он заменил чипы памяти на более ёмкие и от другого производителя. Это потребовала поиска нужной конфигурации перемычек. После тестовой загрузки системы удалось убедиться, что видеокарта с 22 ГБ памяти работает, хотя изображение выводилось с артефактами.

