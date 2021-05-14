Появились изображения Google Pixel 6 Pro в новом дизайне

Проссер утверждает, что уже видел линейку новых гуглофонов и сделал максимально точные рендеры в сотрудничестве с RendersByiIan. Этот инсайдер нередко ошибается, но в то же время у него солидный послужной список по достоверным утечкам и в случае Pixel процент «осечек», пожалуй, наиболее низкий. В то же время другой надежный инсайдер — главный редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах — отдельно подтвердил достоверность утечки.

Как можно видеть, эти рендеры Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro показывают дизайн, который разительно отличается от актуальных моделей Pixel 5 и Pixel 4a 5G. Его изюминка — прямоугольный блок основной камеры в верхней части, который заметно выступает над задней панелью. Казалось бы, Xiaomi Mi 11 Ultra уже не переплюнуть, но, похоже, Google это удалось. По бокам края блока скошены и заходят на боковые грани корпуса таким образом, что получается своего рода трапеция. Судя по рендеру, в Pixel 6 число модулей в камере увеличится до трех — они вместе со светодиодной вспышкой выстроены в ряд. Блок камер и рамка выполнена в черных тонах, верхняя вставка окрашена в яркий оранжевый цвет, а большая часть задней панели — в светлом тоне. Также на рендерах показан вариант с рамкой и верхней вставкой золотистого цвета. По словам Макса Вайнбаха, в итоге Pixel 6 может получить другие расцветки. Здесь невольно вспоминается двухцветная схема оформления более старых Pixel.

Фронтальная камера в Pixel 6 врезана в круглое отверстие по центру в верхней части экрана с минимальными рамками и без «подбородка». По крайней мере, на этих рендерах нижняя рамка не кажется сильно шире остальных.

Подробностей о технических характеристиках Pixel 6 пока нет, но предыдущие слухи указывали на некий процессор Whitechapel GS101, разработанный Google в сотрудничестве с Samsung.

Презентация Pixel 6 традиционно ожидается осенью.

Вместе с рендерами Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro Проссер опубликовал изображение долгожданных первых умных часов Pixel Watch, слухи о которых ходят последние несколько лет.