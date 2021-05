Киев примет международный турнир WePlay AniMajor по Dota 2

Турнир состоится с 2 по 13 июня, местом его проведения выбрана площадка Esports Arena Kyiv на ВДНГ, а организатором выступает компания WePlay Esports, которая ранее была ответственна за Bukovel Minor 2020.

Мероприятие, получившее собственное название AniMajor, пройдет в онлайн-формате, без присутствия зрителей.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Киеве не позволяет принять гостей. Турнир будет полностью закрыт для посещения зрителями, так как безопасность игроков и сотрудников — это наш главный приоритет», - из заявления WePlay

Призовой фонд события — $500 тыс. и 2,7 тыс. очков DPC (специальные рейтинговые очки), необходимых для попадания на главный турнир The International 10.

Всего на киевский WePlay AniMajor 2021 приедут 18 сильнейших коллективов из шести регионов: Северная Америка, Южная Америка, Европа, Юго-Восточная Азия, Китай и СНГ.





Что касается системы проведения турнира, сначала командам необходимо будет преодолеть два этапа: Wild Card и групповой этап. На первом этапе шесть команд сыграют серию матчей в формате Best of Two, и два лучших коллектива перейдет в групповой этап (остальные — отсеиваются). Затем восемь команд в рамках группового этапа играют между собой в формате Best of Two — первые два места выходят в плей-офф верхней сетки, места с 3 по 6 — в плей-офф нижней сетки, а последние два места — выбывают. Все матчи плей-офф будут проводиться до двух побед (best of three), а гранд-финал будет играться до 3 побед (best of five). Мейн-ивент стартует 9 июня и продлится до 11 числа, а финал намечен на 12 июня.

Первый мейджор сезона Dota Pro Cirtuit 2021 — ONE Esports Singapore Major 2021 — тоже проводился без зрителей. Его победителем стала китайская команда Invictus Gaming, которая в гранд-финале обыграла Evil Geniuses со счетом 3:2.

Остается вспомнить, что для Киева это будет уже второй мейджор по Dota 2 — первый проходил в Национальном дворце искусств «Украина» в 2017 году.





The International — крупнейший мировой турнир по Dota 2. В прошлый раз победителем турнира The International второй год подряд стала команда из Европы OG (ранее известная как monkey Business). За победу игроки получили более $15 млн.