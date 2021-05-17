Киев примет международный турнир WePlay AniMajor по Dota 2

Турнир состоится с 2 по 13 июня, местом его проведения выбрана площадка Esports Arena Kyiv на ВДНГ, а организатором выступает компания WePlay Esports, которая ранее была ответственна за Bukovel Minor 2020.
Мероприятие, получившее собственное название AniMajor, пройдет в онлайн-формате, без присутствия зрителей.
«К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Киеве не позволяет принять гостей. Турнир будет полностью закрыт для посещения зрителями, так как безопасность игроков и сотрудников — это наш главный приоритет», - из заявления WePlay
Призовой фонд события — $500 тыс. и 2,7 тыс. очков DPC (специальные рейтинговые очки), необходимых для попадания на главный турнир The International 10.
Распределение призовых на WePlay AniMajor 2021
Всего на киевский WePlay AniMajor 2021 приедут 18 сильнейших коллективов из шести регионов: Северная Америка, Южная Америка, Европа, Юго-Восточная Азия, Китай и СНГ.
Что касается системы проведения турнира, сначала командам необходимо будет преодолеть два этапа: Wild Card и групповой этап. На первом этапе шесть команд сыграют серию матчей в формате Best of Two, и два лучших коллектива перейдет в групповой этап (остальные — отсеиваются). Затем восемь команд в рамках группового этапа играют между собой в формате Best of Two — первые два места выходят в плей-офф верхней сетки, места с 3 по 6 — в плей-офф нижней сетки, а последние два места — выбывают. Все матчи плей-офф будут проводиться до двух побед (best of three), а гранд-финал будет играться до 3 побед (best of five). Мейн-ивент стартует 9 июня и продлится до 11 числа, а финал намечен на 12 июня.
Первый мейджор сезона Dota Pro Cirtuit 2021 — ONE Esports Singapore Major 2021 — тоже проводился без зрителей. Его победителем стала китайская команда Invictus Gaming, которая в гранд-финале обыграла Evil Geniuses со счетом 3:2.
Остается вспомнить, что для Киева это будет уже второй мейджор по Dota 2 — первый проходил в Национальном дворце искусств «Украина» в 2017 году.Dota 2 — одна из самых сложных и самых популярных дисциплин в киберспорте. В ней игроки, разделенные на две противоборствующие команды по пять человек, играют за одного из 113 персонажей с уникальными и изменяемыми характеристиками.