Microsoft подтвердила отмену «облегченной» версии ОС

Одновременно редмондский гигант признал, что больше не планирует выпускать ОС Windows 10X ни в этом году, ни вообще.

«Вместо выпуска продукта под названием Windows 10X на рынок в 2021 году, как мы изначально планировали, мы извлекаем выгоду из полученного опыта и ускоряем интеграцию ключевой технологии 10X в другие части Windows и продукты компании».

Джон Кэйбл

руководитель отдела разработки, обслуживания и распространения Windows

То есть, недавние слухи, что Microsoft передумала выпускать Windows 10X и пустила ее на слом, чтобы вырезать самые удачные решения и идеи для улучшения основной ОС Windows 10, полностью подтвердились.

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Microsoft анонсировала Windows 10X — отдельную облегченную версию ОС с новым интерфейсом, адаптированную для работы с двухэкранными устройствами — на октябрьской презентации в 2019 году вместе со складным планшетом Surface Neo. Изначально ее релиз был запланирован на конец 2020 года, но в итоге компания отложила выход на 2021 год — тогда инсайдеры сообщали, что у Microsoft возникли трудности с внедрением поддержки классических приложений Win32 и пандемия тоже сыграла здесь свою роль. Microsoft существенно изменила концепцию Windows 10X: из ОС для продвинутых двухэкранных устройств ее переквалифицировали в конкурента Chrome OS для недорогих ученических и офисных ноутбуков — без поддержки «классических» программ Win32, зато с облегченным ядром и переработанным (плавным и отзывчивым) интерфейсом. Тогда же сообщалось, что релиз Windows 10X сместили на осень 2021 года.

Microsoft сейчас активно работает над крупным обновлением Windows 10 Sun Valley (21H2) с «радикальным визуальным омоложением Windows», которое выйдет в октябре 2021 года. Частью этого апдейта станет Проводник с обновленными иконками и полноценная поддержка приложений Linux. Не исключено, что в каком-то из будущих обновлений Windows 10 получит обещанную поддержку устройств с двумя экранами.