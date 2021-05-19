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IT-Индустрия
ИТ-Новости
18 мая 21, 23:33
Microsoft подтвердила отмену «облегченной» версии ОС
Microsoft
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Microsoft сегодня весьма неожиданно выпустила крупное ежегодное обновление Windows 10 May 2021 Update (21H1), не дожидаясь конференции Build 2021.

Одновременно редмондский гигант признал, что больше не планирует выпускать ОС Windows 10X ни в этом году, ни вообще.

«Вместо выпуска продукта под названием Windows 10X на рынок в 2021 году, как мы изначально планировали, мы извлекаем выгоду из полученного опыта и ускоряем интеграцию ключевой  технологии 10X в другие части Windows и продукты компании».

Джон Кэйбл

руководитель отдела разработки, обслуживания и распространения Windows

То есть, недавние слухи, что Microsoft передумала выпускать Windows 10X и пустила ее на слом, чтобы вырезать самые удачные решения и идеи для улучшения основной ОС Windows 10, полностью подтвердились.

Похоже, Microsoft отменила облегченную Windows 10X и перенаправила ресурсы на базовую «‎десятку»

Microsoft анонсировала Windows 10X — отдельную облегченную версию ОС с новым интерфейсом, адаптированную для работы с двухэкранными устройствами — на октябрьской презентации в 2019 году вместе со складным планшетом Surface Neo. Изначально ее релиз был запланирован на конец 2020 года, но в итоге компания отложила выход на 2021 год — тогда инсайдеры сообщали, что у Microsoft возникли трудности с внедрением поддержки классических приложений Win32 и пандемия тоже сыграла здесь свою роль. Microsoft существенно изменила концепцию Windows 10X: из ОС для продвинутых двухэкранных устройств ее переквалифицировали в конкурента Chrome OS для недорогих ученических и офисных ноутбуков — без поддержки «классических» программ Win32, зато с облегченным ядром и переработанным (плавным и отзывчивым) интерфейсом. Тогда же сообщалось, что релиз Windows 10X сместили на осень 2021 года.

Microsoft сейчас активно работает над крупным обновлением Windows 10 Sun Valley (21H2) с «радикальным визуальным омоложением Windows», которое выйдет в октябре 2021 года. Частью этого апдейта станет Проводник с обновленными иконками и полноценная поддержка приложений Linux. Не исключено, что в каком-то из будущих обновлений Windows 10 получит обещанную поддержку устройств с двумя экранами.
ITC.ua
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