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IT-Индустрия
ИТ-Новости
20 июля 21, 12:42
Honor представит четыре версии Magic 3
Honor Magic 3
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В сети появилась информация о количестве моделей в рамках топовой серии Honor Magic 3.
Согласно данным, всего будет четыре смартфона. Все они будут представлены менее чем через месяц.

Самой скромной моделью серии будет Magic 3 SE, по аналогии с Honor 50 SE из недавно анонсированной серии Honor 50. Остальные представители семейства – Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+. Информатор рассказывает, что Magic 3 SE и Magic 3 своим дизайном напоминают Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro соответственно.

От другого инсайдера стала известна стоимость двух моделей серии. Так, Honor Magic 3 будет стоить от 620 долларов, а Honor Magic 3 Pro обойдётся минимум в 770 долларов.

В этом случае цена Magic3 SE может составить около 500 долларов, а стоимость Magic 3 Pro+ - 900 долларов. Премьера линейки флагманских смартфонов запланирована 12 августа 2021 года. Все четыре модели получат поддержку сервисов Google, когда выйдут на международный рынок.

Источник: https://china-review.com.ua/
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