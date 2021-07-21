Honor представит четыре версии Magic 3

Согласно данным, всего будет четыре смартфона. Все они будут представлены менее чем через месяц.





Самой скромной моделью серии будет Magic 3 SE, по аналогии с Honor 50 SE из недавно анонсированной серии Honor 50. Остальные представители семейства – Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+. Информатор рассказывает, что Magic 3 SE и Magic 3 своим дизайном напоминают Huawei Mate 40 и Mate 40 Pro соответственно.





От другого инсайдера стала известна стоимость двух моделей серии. Так, Honor Magic 3 будет стоить от 620 долларов, а Honor Magic 3 Pro обойдётся минимум в 770 долларов.





В этом случае цена Magic3 SE может составить около 500 долларов, а стоимость Magic 3 Pro+ - 900 долларов. Премьера линейки флагманских смартфонов запланирована 12 августа 2021 года. Все четыре модели получат поддержку сервисов Google, когда выйдут на международный рынок.



