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IT-Индустрия
ИТ-Новости
20 июля 21, 12:44
В Instagram добавят возможность делиться историями
Instagram
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Instagram экспериментирует с предоставлением пользователям новых возможностей делиться чужим контентом.
Разработчики анонсировали возможность добавлять в свои истории кнопку «Поделиться», чтобы люди, которым понравился контент, могли разместить его на своей странице. В Instagram заявляют, что это может повысить вовлечённость, но вместе с тем и опасаются, что нововведение откроет новый канал для распространения дезинформации.

 В прошлом месяце Instagram также объявила, что экспериментирует с предоставлением большему числу пользователей возможности добавлять ссылки в свои истории. Согласно текущим правилам, только пользователи с подтверждёнными учётными записями, бизнес-страницы и аккаунты с большим числом подписчиков могут делиться ссылками в историях. Все остальные могут публиковать ссылки только в информации профиля.

Источник: https://hi-tech.ua/
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