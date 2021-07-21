В Instagram добавят возможность делиться историями

Разработчики анонсировали возможность добавлять в свои истории кнопку «Поделиться», чтобы люди, которым понравился контент, могли разместить его на своей странице. В Instagram заявляют, что это может повысить вовлечённость, но вместе с тем и опасаются, что нововведение откроет новый канал для распространения дезинформации.





В прошлом месяце Instagram также объявила, что экспериментирует с предоставлением большему числу пользователей возможности добавлять ссылки в свои истории. Согласно текущим правилам, только пользователи с подтверждёнными учётными записями, бизнес-страницы и аккаунты с большим числом подписчиков могут делиться ссылками в историях. Все остальные могут публиковать ссылки только в информации профиля.



