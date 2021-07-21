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IT-Индустрия
ИТ-Новости
21 июля 21, 12:50
Хит Redmi 2019 года получил MIUI 12.5
Redmi K20 Pro на базе 7-нанометрового мобильного чипа Snapdragon 855
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Компания Xiaomi приступила к рассылке программного обеспечения MIUI 12.5 для смартфона 2019 года, который был выпущен под брендом Redmi и сразу же стал хитом продаж.
Речь идёт о модели Redmi K20 Pro на базе 7-нанометрового мобильного чипа Snapdragon 855.

Смартфон оборудован матрицей OLED без вырезов и отверстий. Фронтальную 20-мегапиксельную камеру разместили внутри корпуса на моторизованной площадке. Основная камера имеет разрешение 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп. Она располагается на тыльной стороне вместе со вспышкой, тогда как сканер отпечатков пальцев находится под экраном.

В Redmi K20 Pro используется аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мАч с 27-ваттной быстрой зарядкой по проводу. Также на борту есть чип NFC, выход для подключения беспроводных наушников, адаптеры Wi-Fi / Bluetooth, разъём USB-C и навигационный модуль GPS.

В продажу смартфон поступил с прошивкой MIUI 10 на базе операционной системы Android 9.0 Pie. Сейчас для него доступна оболочка MIUI 12.5 под номером v12.5.1.0. Программное обеспечение построено на основе ОС Android 11.

Источник: https://china-review.com.ua/
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