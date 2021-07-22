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IT-Индустрия
ИТ-Новости
22 июля 21, 12:22
Apple выпустила бета-версию ПО для AirPods Pro
apple
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Компания Apple выпустила первую бета-версию прошивки для беспроводных наушников AirPods Pro. Она уже доступна участникам программы Apple Developer Program.
Первая бета-версия прошивки «AirPods Pro» получила функции FaceTime Spatial Audio и активное шумоподавление. Первоначально ожидалось, что режим Custom Transparency с функцией Conversation Boost появятся в бета-версии, однако разработчики их не добавили. Функция FaceTime Spatial Audio позволяет пользователям во время разговоров по FaceTime включать пространственное звучание. Такая возможность сейчас есть в Apple Music и Apple TV+. А функция Ambient Noise Reduction, которую разработчики добавили в бета-версию, подавляет окружающие шумы. 



Apple ранее заявляла, что бета-версия прошивки «AirPods Pro» будет доступна разработчикам в начале этого года, что позволит широко протестировать некоторые функции или изменения программного обеспечения «AirPods Pro». И теперь состоялся долгожданный релиз данной функции.Бета-версия прошивки теперь доступна для загрузки в разделе «Дополнительные загрузки» на веб-сайте Apple Developer. Чтобы установить бета-версию прошивки, пользователи должны иметь iPhone с бета-версией iOS 15 , Mac с бета-версией Xcode 13 и полностью заряженные «AirPods Pro».



Источник: https://informator.ua/
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