Apple выпустила бета-версию ПО для AirPods Pro

Первая бета-версия прошивки «AirPods Pro» получила функции FaceTime Spatial Audio и активное шумоподавление. Первоначально ожидалось, что режим Custom Transparency с функцией Conversation Boost появятся в бета-версии, однако разработчики их не добавили. Функция FaceTime Spatial Audio позволяет пользователям во время разговоров по FaceTime включать пространственное звучание. Такая возможность сейчас есть в Apple Music и Apple TV+. А функция Ambient Noise Reduction, которую разработчики добавили в бета-версию, подавляет окружающие шумы.













Apple ранее заявляла, что бета-версия прошивки «AirPods Pro» будет доступна разработчикам в начале этого года, что позволит широко протестировать некоторые функции или изменения программного обеспечения «AirPods Pro». И теперь состоялся долгожданный релиз данной функции.Бета-версия прошивки теперь доступна для загрузки в разделе «Дополнительные загрузки» на веб-сайте Apple Developer. Чтобы установить бета-версию прошивки, пользователи должны иметь iPhone с бета-версией iOS 15 , Mac с бета-версией Xcode 13 и полностью заряженные «AirPods Pro».











