Instagram запустил функцию перевода текста в сторис

Согласно MacRumors, теперь каждый раз, когда в истории появляется текст, который написан не на языке оригинала пользователя, он будет автоматически переведен с более чем 90 различных языков. Однако здесь нет возможности перевода аудио, поэтому нельзя перевести то, что говорят иностранные инфлюенсеры.





В историях с переводом появится всплывающий баннер «Посмотреть перевод», предлагающий пользователю нажать на него, чтобы просмотреть переведенный текст. Хотя в Instagram есть встроенные инструменты перевода для публикаций в ленте с 2016 года, в Stories они появляются впервые.



