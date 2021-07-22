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22 июля 21, 12:24
Instagram запустил функцию перевода текста в сторис
Instagram
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Instagram запустил встроенную функцию перевода для историй, позволяющую пользователям автоматически переводить любой текст не на их родном языке.
Согласно MacRumors, теперь каждый раз, когда в истории появляется текст, который написан не на языке оригинала пользователя, он будет автоматически переведен с более чем 90 различных языков. Однако здесь нет возможности перевода аудио, поэтому нельзя перевести то, что говорят иностранные инфлюенсеры.

В историях с переводом появится всплывающий баннер «Посмотреть перевод», предлагающий пользователю нажать на него, чтобы просмотреть переведенный текст. Хотя в Instagram есть встроенные инструменты перевода для публикаций в ленте с 2016 года, в Stories они появляются впервые.

Источник: http://prportal.com.ua/
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