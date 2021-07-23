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IT-Индустрия
ИТ-Новости
23 июля 21, 12:18
Microsoft выпустит версию Windows 11 с 5-летней поддержкой
Windows 11
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Некоторое время назад представители компании Microsoft отвечали на вопросы журналистов и энтузиастов.
В рамках сессии вопросов и ответов (Ask me Anything, AMD) стало известно, что компания Microsoft готовит к выпуску Windows 11 LTSC (Long Term Servicing Channel). Срок ее поддержки составляет аж 5 лет.

Естественно, Windows 11 LTSC придется подождать, так как ее не смогут выпустить одновременно с обычной Windows 11. Общедоступная ОС должна официально выйти в октябре текущего года.

Что же касается Windows 11 LTSC, то она, вероятно, появится не ранее, чем через три года. То есть в реальности ее следует ждать под конец 2024 года.

Источник: https://ilenta.com/
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