Microsoft выпустит версию Windows 11 с 5-летней поддержкой

В рамках сессии вопросов и ответов (Ask me Anything, AMD) стало известно, что компания Microsoft готовит к выпуску Windows 11 LTSC (Long Term Servicing Channel). Срок ее поддержки составляет аж 5 лет.





Естественно, Windows 11 LTSC придется подождать, так как ее не смогут выпустить одновременно с обычной Windows 11. Общедоступная ОС должна официально выйти в октябре текущего года.





Что же касается Windows 11 LTSC, то она, вероятно, появится не ранее, чем через три года. То есть в реальности ее следует ждать под конец 2024 года.