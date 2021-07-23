Секреты MIUI 12: как улучшить качество связи

Под предлогом сбора полезной информации и отправки отчетов об ошибках, смартфоны отсылают разработчикам программного обеспечения различные данные. Слежка часто наносит не прямой вред пользователю. Мало кому интересно, какие носки вы любите покупать и сколько тратите денег на покупку музыки или игрушек. При отправке различных отчетов вы тратите собственный мобильный трафик, а также расходуете заряд аккумулятора смартфона. Мы расскажем, как отключить подобные функции в прошивке MIUI. Первым делом нужно зайти в настройки, раздел Google > Персонализация с учётом общих данных. Перед нами появится список приложений, которые используют "персонализированные данные", то есть получают информацию со смартфона.





Также мы рекомендуем вернуться на шаг назад и в том же разделе Google открыть вкладку «Устройства и обмен» —> Обмен с окружением. Отключив эту функцию, в некоторых случаях, можно существенно снизить скорость разрядки аккумулятора.





Если же вас перестало устраивать качество звука при телефонных звонках, то можно попробовать отключить функции VoLTE и VoWiFi. Зайдите в «Настройки» —> Sim-карты и мобильные сети —> ваша сим-карта. Найдите пункты "Включить VoLTE" и "Вызовы через Wi-Fi". В некоторых ситуациях качество звука при совершении звонков может повыситься.



