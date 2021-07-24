В MIUI 13 появится новая функция, которая ускорит смартфоны

Согласно данным китайских инсайдеров, новая опция позволит привносить в смартфоны до 3 Гб дополнительной оперативной памяти, информирует Gizmochina.





Данная технология уже успешно реализована в смартфонах Oppo и Vivo. Ранее сообщалось о планах Xiaomi внедрить обсуждаемую функцию в MIUI 12, однако дальше разговоров дело тогда не пошло. По неподтвержденным официально данным, речь шла о возможности расширения RAM на 1 Гб.





Вбросы на тему появления опции в MIUI 13 возобновились в конце июня, однако конкретных значений расширения авторы утечки не называли. И вот сейчас появилась информация о 3 дополнительных гигабайтах, которые явно не будут лишними для владельцев недорогих устройств с небольшим объемом «мемории».













Представленный выше скриншот демонстрирует возможность включения/выключения функции с помощью переключателя, отмечается в публикации.







