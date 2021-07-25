Apple начала производство смартфонов серии iPhone 13

Есть информация, что с 24 июля на производстве Foxconn действуют новые правила: если сотрудники проработают на производственной линии в течение 90 дней, то они получат бонус в размере $1540. В мае эта сумма составляла $1165, в апреле — $930, а в марте — всего $545.





Следует заметить, что серия смартфонов iPhone 12 оказалась очень успешной, а на серию iPhone 13 купертиновская компания возлагает еще большие надежды. Поставки новинок должны превысить 90 млн единиц.





Foxconn получила все заказы на новый 6.7-дюймовый iPhone 13 Pro Max, 68% заказов на 6.1-дюймовый iPhone 13 и 60% заказов на 6.1-дюймовый iPhone 13 Pro. Pegatron собирает все iPhone 13 mini и 32% iPhone 13. Оставшиеся 40% iPhone 13 Pro будут переданы Luxshare Precision.





Завод Pegatron в Шанхае также недавно объявил об увеличении бонусов для сотрудников до $1310.



