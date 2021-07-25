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IT-Индустрия
ИТ-Новости
25 июля 21, 13:51
Смартфон Honor Magic 3 получит гигантскую камеру
чехол
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Накануне в сети появилось изображение чехла для смартфона Honor Magic3, который будет представлен 12 августа.
Чехол указывает на наличие огромного фотомодуля у новинки. Судя по всему, Honor намерена сделать все, чтобы удивить общественность: смартфон станет первым флагманским аппаратом бренда после обретения самостоятельности от Huawei.

Ранее сообщалось, что Honor Magic3 будет оснащен топовым процессором Qualcomm и одним из первых получит чип Snapdragon 888 Plus. Для аудитории вне Китая важным аспектом является и поддержка сервисов Google, которым была закрыта дорога из-за санкций американского правительства против Huawei.

В рамках линейки ожидается выпуск нескольких моделей с различными спецификациями, однако подробностей на данный момент нет.

Источник: https://internetua.com/
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