Смартфон Honor Magic 3 получит гигантскую камеру

Чехол указывает на наличие огромного фотомодуля у новинки. Судя по всему, Honor намерена сделать все, чтобы удивить общественность: смартфон станет первым флагманским аппаратом бренда после обретения самостоятельности от Huawei.





Ранее сообщалось, что Honor Magic3 будет оснащен топовым процессором Qualcomm и одним из первых получит чип Snapdragon 888 Plus. Для аудитории вне Китая важным аспектом является и поддержка сервисов Google, которым была закрыта дорога из-за санкций американского правительства против Huawei.





В рамках линейки ожидается выпуск нескольких моделей с различными спецификациями, однако подробностей на данный момент нет.



