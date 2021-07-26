Приложение Safor для личной безопасности и спокойствия

Десятки из них связаны с насилием, причинением вреда и даже убийствами, так что криминальная сторона нашего государства уже давно знакома всем.

Люди совсем не чувствуют себя в безопасности, ведь поход в магазин или прогулка может обернуться чем-то опасным и рискованным.





Именно поэтому компания Safor Ukraine разработала специальное приложение, которое предоставляет пользователям надежную защиту и оперативную реакцию на вызов.





Принцип его простой – в смартфоне работает тревожная кнопка, после нажатия которой к вам на помощь приедет патруль полиции охраны.





Что это за сервис?





Приложение Safor создано для личной безопасности пользователей, которые переживают за свою жизнь. Сервис подойдет для всех, кто не собирается ждать приезда патрульной полиции после вызова на линию «102», а хочет быть уверенным, что его спасут «здесь и сейчас».





Касается это как жителей городов, так и других населенных пунктов в области. Приложение работает на всей территории Украины. Ознакомиться с картой покрытия можно на сайте.





Как им пользоваться?





Для начала следует установить приложение на телефон. Его можно найти в Play Market и AppStore, так что владельцам Android- и iOS-устройств достаточно его скачать.





Следующий шаг – регистрация. Она займет всего пару минут. Пользователь должен предоставить свои личные данные, заполнить указанные поля и сделать селфи, чтобы патруль охраны узнал клиента среди других людей.





И не переживайте насчет своих данных – они зашифровываются и не передаются третьим лицам.





После этих двух этапов следует заключительный. Пользователь должен выбрать подписку и подключить ее. Как только это будет сделано, сервис активируется.





Отметим, что добавить тревожную кнопку можно даже на Apple Watch, что значительно сэкономит время в критической ситуации. А владельцам iPhone можно также настроить голосовую команду вызова патруля охраны для Siri и тройной тап по задней панели телефона (доступно на iOS 14).





Кто приезжает на вызовы?





Сервис Safor сотрудничает с Полицией охраны. Это особое подразделение Национальной полиции, которое занимается охраной и защитой людей и объектов.





В отличие от других охранных фирм, сотрудники Полиции охраны имеют законное право задерживать правонарушителей и при необходимости использовать огнестрельное оружие.





Точно ли ко мне приедут на вызов?





Полицию охраны не финансирует государство, как патрульную полицию. Так что деньги на содержание они зарабатывают с помощью заключения индивидуальных договоров с клиентами.





Из этого следует вывод, что вызов клиента для патруля охраны всегда будет в приоритете, вне зависимости от обстоятельств.





Поскольку вызов автоматически перенаправляется на ближайший к вам патруль, в среднем наряд прибывает в течение 5-6 минут с момента нажатия тревожной кнопки. Это в разы быстрее обычных патрулей Нацполиции и гарантирует оперативную помощь в опасной ситуации.





Кстати, кроме патруля, ваш вызов получат и люди из группы «Семья и друзья». Их контакты можно добавить после регистрации.





Кто может пользоваться сервисом?





В первую очередь, приложение подойдет людям, которые всегда и везде хотят чувствовать себя в безопасности.





Пользоваться приложением может любой совершеннолетний, даже пенсионер. Интерфейс сервиса довольно простой, поэтому разобраться в нем точно не составит труда.





Отметим, что вызвать патруль можно без подключения к интернету. В этом случае пользователь может отправить SMS-уведомление со своими координатами.





Почему приложение платное?





На вызов приезжает Полиция охраны, а это значит, что вы являетесь их клиентом. Работа этого подразделения платная. Таким образом, вы вносите свой вклад в финансирование подразделения и в гарантию собственной безопасности.





Вдобавок к этому, сервис разработала частная компания Safor Ukraine. Так что часть средств идет на оплату работы сотрудников, маркетинг и прочие потребности для дальнейшего развития компании.





Какие есть варианты подписки?





Пользователь может выбрать среди трех вариантов:





• на месяц – 190 гривен;

• на три месяца – 520 гривен;

• на год – 2 000 гривен.





При условии, что пользователь подключил подписку на три месяца или год, он получает возможность вызвать наряд первый раз бесплатно. Остальные вызовы полиции охраны будут платными – по 200 гривен за каждый.





Почему стоит выбрать этот сервис?





Человеку свойственно переживать за собственную жизнь. Каждый хочет чувствовать себя в безопасности и быть уверенным, что ему придут на помощь.





С этими функциями сервис Safor отлично справляется. За небольшую плату вы получите гарантированную круглосуточную защиту, так что наконец-то сможете избавиться от тревоги.



