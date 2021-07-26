Умные часы Oppo Watch 2 с поддержкой eSIM

Как можно видеть, устройство оснащено дисплеем прямоугольной формы. По имеющейся информации, задействован процессор Qualcomm Snapdragon Wear 4100, работающий в тандеме с чипом Ambiq Apollo 4s с низким энергопотреблением, который поможет продлить время автономной работы.





Рендеры говорят о наличии приёмника спутниковой навигации GPS. Кроме того, подтверждена телефонная функциональность: гаджет получит поддержку eSIM (встроенная SIM-карта) с возможностью работы в сотовых сетях 4G/LTE.













Судя по всему, новинка будет оборудована датчиком частоты сердечных сокращений. Устройство также сможет анализировать уровень стресса и регистрировать другие стандартные показатели.













Новинке приписывают наличие флеш-накопителя вместимостью 16 Гбайт. В качестве основной операционной системы будет применяться ColorOS, а дополнительная платформа RTOS обеспечит продолжительное время работы от аккумулятора.













Умные часы Oppo Watch 2 выйдут в двух вариантах размера — 42 и 46 мм. Покупатели смогут выбирать между различными вариантами исполнения. Официальный анонс состоится 27 июля.



