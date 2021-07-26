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IT-Индустрия
ИТ-Новости
26 июля 21, 12:39
Умные часы Oppo Watch 2 с поддержкой eSIM
Oppo Watch 2
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Популярный блогер Эван Бласс (Evan Blass), также известный как @Evleaks, опубликовал пресс-изображения смарт-часов Watch 2, которые уже на следующей неделе анонсирует китайская компания Oppo.
Как можно видеть, устройство оснащено дисплеем прямоугольной формы. По имеющейся информации, задействован процессор Qualcomm Snapdragon Wear 4100, работающий в тандеме с чипом Ambiq Apollo 4s с низким энергопотреблением, который поможет продлить время автономной работы.

Рендеры говорят о наличии приёмника спутниковой навигации GPS. Кроме того, подтверждена телефонная функциональность: гаджет получит поддержку eSIM (встроенная SIM-карта) с возможностью работы в сотовых сетях 4G/LTE.



Судя по всему, новинка будет оборудована датчиком частоты сердечных сокращений. Устройство также сможет анализировать уровень стресса и регистрировать другие стандартные показатели.



Новинке приписывают наличие флеш-накопителя вместимостью 16 Гбайт. В качестве основной операционной системы будет применяться ColorOS, а дополнительная платформа RTOS обеспечит продолжительное время работы от аккумулятора.



Умные часы Oppo Watch 2 выйдут в двух вариантах размера — 42 и 46 мм. Покупатели смогут выбирать между различными вариантами исполнения. Официальный анонс состоится 27 июля.

Источник: https://internetua.com/
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