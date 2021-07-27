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IT-Индустрия
ИТ-Новости
27 июля 21, 12:44
Samsung Galaxy Z Flip 3 показали на официальных изображениях
Samsung Galaxy Z Flip 3
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Авторитетный сетевой информатор Роланд Квандт опубликовал серию пресс-рендеров готовящегося к премьере сгибаемого смартфона.
Качественные изображения полностью раскрывают дизайн устройства, которое будет представлено только через три недели.

Согласно источнику, Galaxy Z Flip 3 получит увеличенный сравнительно с предшественником вспомогательный дисплей и корпус с металлической рамкой. Рядом с дополнительным экраном разместится блок камеры, включающий два датчика и светодиодную вспышку. На корпусе также видны аппаратные кнопки: качелька регулировки громкости и кнопка питания/блокировки.



По предварительной информации, Samsung Galaxy Z Flip 3 будет построен на базе процессора Snapdragon 888 и будет иметь до 8 ГБ оперативной памяти в сочетании с накопителем на 128 ГБ или 256 ГБ. Кроме того, гаджету приписывают 6,7-дюймовый основной гибкий дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Презентация Galaxy Z Flip 3 состоится 11 августа, цена смартфона пока не объявлена.

Источник: https://itechua.com/
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