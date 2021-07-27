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ИТ-Новости
27 июля 21, 12:47
Nokia XR20 представлен официально
Nokia XR20
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Китайская компания HMD Global выпустила первый смартфон, заключённый в защищённый корпус. Новинка называется Nokia XR20.
Впервые о ней начали говорить ещё несколько недель назад. Сегодня, 27 июля 2021 года, модель была официально представлена. Она поступит в продажу через месяц по рекомендованной цене 550 долларов.

В Nokia XR20 установлен дисплей IPS с диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+. Панель имеет вырез для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass последнего поколения. Разрешение основной камер составляет 48 Мп + 5 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на правой грани корпуса. К слову, защита корпуса соответствует стандартам MIL-STD-810H и IP68.

В смартфоне установлен 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 480 с поддержкой сетей стандарта 5G. Однокристальная система трудится при поддержке 6 ГБ оперативной памяти, а встроенный накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ информации. Больше модификаций не предусмотрено.

За автономность Nokia XR20 отвечает встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 4630 мАч. Она поддерживает быструю проводную и беспроводную подзарядку. Мощность составляет 18 Вт и 15 Вт соответственно. Также отметим стоковую ОС Android 11, стереодинамики, выход под наушники и NFC.

Источник: https://china-review.com.ua/
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