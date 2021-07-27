Nokia XR20 представлен официально

Впервые о ней начали говорить ещё несколько недель назад. Сегодня, 27 июля 2021 года, модель была официально представлена. Она поступит в продажу через месяц по рекомендованной цене 550 долларов.





В Nokia XR20 установлен дисплей IPS с диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+. Панель имеет вырез для 8-мегапиксельной фронтальной камеры. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass последнего поколения. Разрешение основной камер составляет 48 Мп + 5 Мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на правой грани корпуса. К слову, защита корпуса соответствует стандартам MIL-STD-810H и IP68.





В смартфоне установлен 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 480 с поддержкой сетей стандарта 5G. Однокристальная система трудится при поддержке 6 ГБ оперативной памяти, а встроенный накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ информации. Больше модификаций не предусмотрено.





За автономность Nokia XR20 отвечает встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 4630 мАч. Она поддерживает быструю проводную и беспроводную подзарядку. Мощность составляет 18 Вт и 15 Вт соответственно. Также отметим стоковую ОС Android 11, стереодинамики, выход под наушники и NFC.



