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IT-Индустрия
ИТ-Новости
28 июля 21, 13:08
Смартфон Huawei пережил три дня наводнения
Huawei Mate 30 Pro
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В центральной провинции Китая Хэнань случилось разрушительное наводнение, из-за которого даже погибли люди. Конечно, пострадали и вещи. Но владельцу Huawei Mate 30 Pro повезло — его телефон пролежал три дня в воде и остался работоспособным.
В китайской соцсети Weibo появилось видео, на котором пользователь показывает Huawei Mate 30 Pro, переживший наводнение. После процедуры восстановления этот смартфон смог не только включиться, но и нормально совершать звонки. Пользователь остался поражён этим.

Конечно, Huawei Mate 30 Pro имеет сертификацию IP686, но она не гарантирует выживания смартфона под водой в течение трёх дней.

Стоит отметить, что Huawei также попыталась помочь пострадавшим в стихийном бедствии. С 22 июля компания предоставила клиентам в провинции Хэнань скидку 50% на запасные части для повреждённых устройств и бесплатный сервис.

Источник: https://internetua.com/
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