Смартфон Huawei пережил три дня наводнения

В китайской соцсети Weibo появилось видео, на котором пользователь показывает Huawei Mate 30 Pro, переживший наводнение. После процедуры восстановления этот смартфон смог не только включиться, но и нормально совершать звонки. Пользователь остался поражён этим.





Конечно, Huawei Mate 30 Pro имеет сертификацию IP686, но она не гарантирует выживания смартфона под водой в течение трёх дней.





Стоит отметить, что Huawei также попыталась помочь пострадавшим в стихийном бедствии. С 22 июля компания предоставила клиентам в провинции Хэнань скидку 50% на запасные части для повреждённых устройств и бесплатный сервис.



