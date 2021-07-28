Тем не менее, если верить данным, предоставленным компанией AdDuplex, то по состоянию на 26 июля 2021 года, Windows 11 уже установлена почти на 1% ПК по всему миру.





Тестовая версия Windows 11 (Insiders) уже набрала долю 0.9%. За один месяц с момента анонса — это очень хороший темп. Для сравнения: тестовые версии Windows 10 (Insiders) занимают долю в 0.2%. Судя по всему, Windows 11 на самом деле заинтересовала пользователей, что они решились на установку тестовых сборок.





Самой распространённой версией Windows сейчас является Windows 10 20H2, выпущенная осенью 2020 года. Она получила долю в 36.3%. На втором месте расположилась Windows 10 21H1, выпущенная в мае 2021 года, с 26.6%, а третье место заняла Windows 10 2004 (май 2020 года) с 24.6%.











