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IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 июля 21, 13:51
Опубликована фотография Xiaomi Mi Pad 5
Xiaomi
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На просторах китайской социальной сети Weibo появилась фотография, на которой якобы впервые запечатлён планшетный компьютер Xiaomi Mi Pad 5.
До сих пор устройство можно было увидеть лишь на разной реалистичности рендерах, часть из них даже была прокомментирована представителями самой Xiaomi.

Сразу стоит отметить, что представленная фотография вызывает ряд вопросов, и нет никаких гарантий, что это действительно долгожданный Xiaomi Mi Pad 5, слухи о котором появились уже достаточно давно. На изображении мы видим корпус белого цвета с логотипом компании в одном углу и камерой в другом. Именно последняя заставляет усомниться в реальности устройства, ведь по сути там просто чёрный квадрат. Не исключено, что это и вовсе сквозное отверстие. В таком случае это может быть только часть корпуса планшета или же вовсе чехол для него. Интерес также вызывает нечто похожее на кнопку и указывающая на неё стрелка с правой стороны.



По слухам, Xiaomi Mi Pad 5 будет представлен вместе со множеством других новинок и MIUI 13 уже в августе. Ожидается, что гаджет получит 10,95-дюймовый экран с разрешением 2560х1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 860 и аккумулятор ёмкостью 8720 мАч. Возможно, появятся также версии на Snapdragon 870 и Snapdragon 768G.

Источник: https://internetua.com/
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