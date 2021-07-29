Опубликована фотография Xiaomi Mi Pad 5

До сих пор устройство можно было увидеть лишь на разной реалистичности рендерах, часть из них даже была прокомментирована представителями самой Xiaomi.





Сразу стоит отметить, что представленная фотография вызывает ряд вопросов, и нет никаких гарантий, что это действительно долгожданный Xiaomi Mi Pad 5, слухи о котором появились уже достаточно давно. На изображении мы видим корпус белого цвета с логотипом компании в одном углу и камерой в другом. Именно последняя заставляет усомниться в реальности устройства, ведь по сути там просто чёрный квадрат. Не исключено, что это и вовсе сквозное отверстие. В таком случае это может быть только часть корпуса планшета или же вовсе чехол для него. Интерес также вызывает нечто похожее на кнопку и указывающая на неё стрелка с правой стороны.













По слухам, Xiaomi Mi Pad 5 будет представлен вместе со множеством других новинок и MIUI 13 уже в августе. Ожидается, что гаджет получит 10,95-дюймовый экран с разрешением 2560х1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 860 и аккумулятор ёмкостью 8720 мАч. Возможно, появятся также версии на Snapdragon 870 и Snapdragon 768G.



