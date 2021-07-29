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IT-Индустрия
ИТ-Новости
29 июля 21, 13:53
Sony продала 10 миллионов консолей PlayStation 5
sony
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Компания Sony отчиталась о продаже более 10 миллионов консолей PlayStation 5. За неполных три месяца компании удалось продать 2 миллиона консолей, ведь в апреле количество проданных PlayStation 5 составляло 7,8 миллионов.
Таким образом PlayStation 5 становится самой быстро продаваемой консолью Sony в истории. Её продажи весьма высоки, однако консоль все ещё сложно приобрести из-за дефицита, который вызван глобальной нехваткой микросхем. «Хотя PS5 достигла большего числа продаж быстрее, чем любая из наших предыдущих консолей, нам еще предстоит много работы, поскольку спрос на PS5 продолжает опережать предложение. Я хочу, чтобы игроки знали, что хоть мы по-прежнему сталкиваемся с уникальными проблемами во всем мире, которые влияют на нашу отрасль и многие другие, увеличение поставок [PS5] остается главным приоритетом для SIE», - говорит Джим Райан, президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment.



Также Sony поделилась свежей статистикой продаж по некоторым играм внутренних студий:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 6,5 миллиона копий
Ratchet & Clank: Rift Apart — 1,1 миллиона копий
Returnal — 560 тысяч копий
MLB: The Show 21 — 2 миллиона копий (при 4 миллионах игроков, учитывая пользователей Game Pass)

В то время как Sony продолжает делиться данными продажах консолей, Microsoft перестала сообщать информацию о продажах Xbox в эпоху Xbox One. Даниэль Ахмад, старший аналитик Niko Partners, поделился в Twitter, что «общий объем продаж Xbox Series X / S составил 6,5 млн на 30 июня 2021 года». Это больше по сравнению с предыдущими оценками в 5,7 миллиона для Xbox One и 5 миллионов для Xbox 360 за тот же период времени.

Источник: https://informator.ua/
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