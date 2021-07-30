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IT-Индустрия
ИТ-Новости
30 июля 21, 13:41
Xiaomi представила флагманский роутер
Xiaomi Mi Router AX9000
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Компания Xiaomi анонсировала для международного рынка свой игровой флагманский маршрутизатор.
Модель называется Xiaomi Mi Router AX9000. Устройство поддерживает стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax). 

Изначально Маршрутизатор вышел в Китае в конце марта, а теперь стал доступен к покупке в Европе. Его рекомендованная розничная цена составила 299 евро. 

В Xiaomi Mi Router AX9000 установлена шестиядерная платформа Qualcomm с четырёхъядерным CPU и двухъядерным NPU. Также поддерживаются полосы 2,4 ГГц и 5 ГГц.

При этом роутер получил три канала соединения: один — 2,4 ГГц, второй — 5 ГГц, «для развлечений», и третий — 5 ГГц, «для игр». Обещана скорость до 9000 Мбит/с.

Источник: https://china-review.com.ua/
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