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30 июля 21, 13:41
Xiaomi представила флагманский роутер
Модель называется Xiaomi Mi Router AX9000. Устройство поддерживает стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax).
Изначально Маршрутизатор вышел в Китае в конце марта, а теперь стал доступен к покупке в Европе. Его рекомендованная розничная цена составила 299 евро.
В Xiaomi Mi Router AX9000 установлена шестиядерная платформа Qualcomm с четырёхъядерным CPU и двухъядерным NPU. Также поддерживаются полосы 2,4 ГГц и 5 ГГц.
При этом роутер получил три канала соединения: один — 2,4 ГГц, второй — 5 ГГц, «для развлечений», и третий — 5 ГГц, «для игр». Обещана скорость до 9000 Мбит/с.
Источник: https://china-review.com.ua/