Xiaomi представила флагманский роутер

Модель называется Xiaomi Mi Router AX9000. Устройство поддерживает стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax).





Изначально Маршрутизатор вышел в Китае в конце марта, а теперь стал доступен к покупке в Европе. Его рекомендованная розничная цена составила 299 евро.





В Xiaomi Mi Router AX9000 установлена шестиядерная платформа Qualcomm с четырёхъядерным CPU и двухъядерным NPU. Также поддерживаются полосы 2,4 ГГц и 5 ГГц.





При этом роутер получил три канала соединения: один — 2,4 ГГц, второй — 5 ГГц, «для развлечений», и третий — 5 ГГц, «для игр». Обещана скорость до 9000 Мбит/с.



