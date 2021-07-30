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IT-Индустрия
ИТ-Новости
30 июля 21, 13:43
Характеристики неанонсированного планшета Nokia
Nokia
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Так, согласно опубликованным данным, выпущено будет две версии устройства — F20RID1A012 и F20RID1A016.
Первая, как объясняется, получит поддержку Wi-Fi, тогда как вторая — LTE. Объем оперативной обеих моделей составит 4 ГБ, а внутренней — 64 ГБ. Сообщается также, что планшеты оснастят 10,36-дюймовыми экранами.

Помимо технических особенностей ритейлер также раскрыл и стоимость новинок. Купить стандартную модель можно будет за 257 долларов, а планшет с SIM-картой за 280 долларов. Инсайдеры поделились, что анонсировать грядущий планшет могут уже осенью текущего года, а именно в октябре. Предполагается, что представят его в рамках дебюта флагманского смартфона серии X и модели Nokia G50.

Источник: https://internetua.com/
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