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IT-Индустрия
ИТ-Новости
31 июля 21, 12:30
Microsoft «заставит» пользователелей перейти на браузер Edge
Microsoft
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Компания активно продвигает своё приложение — и, похоже, намерена делать это даже агрессивными методами.
В новой тестовой сборке Windows 11 сменить браузер по умолчанию стало гораздо сложнее, а сам процесс занимает намного больше времени, чем раньше.

Согласно отчёту инсайдеров, в бета-сборке 22000.100 процедура смены браузера по умолчанию заметно усложнилась. Обычно для этого достаточно было перейти в меню «Параметры» — «Приложения» — «Приложения по умолчанию», выбрать из списка требуемый браузер и применить изменения. Однако в последней ревизии Windows 11 после этой процедуры откроется новое окно с перечислением различных типов файлов и протоколов.

Появившийся список насчитывает сразу 11 пунктов: HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, HTTP, HTTPS и MAILTO. Чтобы выбранный сторонний браузер работал при открытии любых веб-страниц по умолчанию, необходимо установить его таковым для каждого формата и протокола, подтвердив действие нажатием клавиши «ОК», и согласившись со всплывающим диалоговым окном, каждый раз предлагающим оставить Edge в качестве основного веб-обозревателя.



Инсайдеры не исключают, что это лишь баг тестовой версии Windows 11, и компания исправит его к моменту выхода релизной сборки ОС. Сама Microsoft ситуацию пока не прокомментировала.

Источник: https://internetua.com/
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