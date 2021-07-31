Microsoft «заставит» пользователелей перейти на браузер Edge

В новой тестовой сборке Windows 11 сменить браузер по умолчанию стало гораздо сложнее, а сам процесс занимает намного больше времени, чем раньше.





Согласно отчёту инсайдеров, в бета-сборке 22000.100 процедура смены браузера по умолчанию заметно усложнилась. Обычно для этого достаточно было перейти в меню «Параметры» — «Приложения» — «Приложения по умолчанию», выбрать из списка требуемый браузер и применить изменения. Однако в последней ревизии Windows 11 после этой процедуры откроется новое окно с перечислением различных типов файлов и протоколов.





Появившийся список насчитывает сразу 11 пунктов: HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, HTTP, HTTPS и MAILTO. Чтобы выбранный сторонний браузер работал при открытии любых веб-страниц по умолчанию, необходимо установить его таковым для каждого формата и протокола, подтвердив действие нажатием клавиши «ОК», и согласившись со всплывающим диалоговым окном, каждый раз предлагающим оставить Edge в качестве основного веб-обозревателя.













Инсайдеры не исключают, что это лишь баг тестовой версии Windows 11, и компания исправит его к моменту выхода релизной сборки ОС. Сама Microsoft ситуацию пока не прокомментировала.



