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IT-Индустрия
ИТ-Новости
2 августа 21, 10:48
Установить Linux на Windows можно будет одной командой
Установить Linux на Windows
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Компания Microsoft упростила установку подсистемы Linux для Windows, добавив соответствующую возможность в последние сборки Windows Insider Preview.
Сообщается, что установить подсистему Linux для Windows (Windows Linux Subsystem) теперь можно при помощи всего лишь одной команды из командной строки.

В командной строке от имени администратора следует выполнить команду wsl.exe --install. Весь процесс будет осуществлен автоматически. В конце потребуется лишь перезагрузка.

По умолчанию устанавливается Ubuntu, но у пользователей (или администраторов) есть возможность выбрать другие дистрибутивы: чтобы просмотреть список доступных, нужно ввести команду wsl --list --online, а чтобы установить конкретный дистрибутив - выполнить команду wsl --install -d <Название дистрибутива>.

Есть еще несколько полезных команд. Например, wsl --update обновляет ядро WSL, а wsl --update rollback обеспечивает откат к прежней версии ядра WSL. Наконец, общую информацию по конфигурации WSL можно просмотреть при помощи команды wsl --status.

Источник: https://ilenta.com/
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