Установить Linux на Windows можно будет одной командой

Сообщается, что установить подсистему Linux для Windows (Windows Linux Subsystem) теперь можно при помощи всего лишь одной команды из командной строки.





В командной строке от имени администратора следует выполнить команду wsl.exe --install. Весь процесс будет осуществлен автоматически. В конце потребуется лишь перезагрузка.





По умолчанию устанавливается Ubuntu, но у пользователей (или администраторов) есть возможность выбрать другие дистрибутивы: чтобы просмотреть список доступных, нужно ввести команду wsl --list --online, а чтобы установить конкретный дистрибутив - выполнить команду wsl --install -d <Название дистрибутива>.





Есть еще несколько полезных команд. Например, wsl --update обновляет ядро WSL, а wsl --update rollback обеспечивает откат к прежней версии ядра WSL. Наконец, общую информацию по конфигурации WSL можно просмотреть при помощи команды wsl --status.



