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2 августа 21, 10:51
Microsoft выпустит смарт-приставку Xbox для телевизоров
Для телевизоров с интернетом будет предложено воспользоваться приложением, которое позволит пользователям получить доступ к сервису потоковой передачи игр под названием xCloud на своих телевизорах.
Что касается телевизоров без интернета, то для них компания выпустит смарт-приставку. Она подключается к телевизору или монитору и позволяет пользователям получать доступ к xCloud.
Источник опубликовал первые изображения и подробности об устройстве под названием Xbox Stream Box. Девайс выполнен в форме небольшой коробочки белого цвета с логотипом Xbox. На передней панели расположен порт USB-A и кнопка включения, а сзади располагаются порты Ethernet, USB-C и HDMI.
Сообщается, что прототип был создан в начале этого года, а запуск коммерческого устройства должен состояться в конце этого года. Однако, из-за глобального дефицита микросхем запуск могут отложить.
Источник: https://ilenta.com/