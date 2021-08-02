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IT-Индустрия
ИТ-Новости
2 августа 21, 10:51
Microsoft выпустит смарт-приставку Xbox для телевизоров
смарт-приставка Xbox
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Компания Microsoft решила предоставить владельцам телевизоров, подключенных и не подключенных к интернету, контент Xbox.
Для телевизоров с интернетом будет предложено воспользоваться приложением, которое позволит пользователям получить доступ к сервису потоковой передачи игр под названием xCloud на своих телевизорах.

Что касается телевизоров без интернета, то для них компания выпустит смарт-приставку. Она подключается к телевизору или монитору и позволяет пользователям получать доступ к xCloud.

Источник опубликовал первые изображения и подробности об устройстве под названием Xbox Stream Box. Девайс выполнен в форме небольшой коробочки белого цвета с логотипом Xbox. На передней панели расположен порт USB-A и кнопка включения, а сзади располагаются порты Ethernet, USB-C и HDMI.

Сообщается, что прототип был создан в начале этого года, а запуск коммерческого устройства должен состояться в конце этого года. Однако, из-за глобального дефицита микросхем запуск могут отложить.

Источник: https://ilenta.com/
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