Microsoft выпустит смарт-приставку Xbox для телевизоров

Для телевизоров с интернетом будет предложено воспользоваться приложением, которое позволит пользователям получить доступ к сервису потоковой передачи игр под названием xCloud на своих телевизорах.





Что касается телевизоров без интернета, то для них компания выпустит смарт-приставку. Она подключается к телевизору или монитору и позволяет пользователям получать доступ к xCloud.





Источник опубликовал первые изображения и подробности об устройстве под названием Xbox Stream Box. Девайс выполнен в форме небольшой коробочки белого цвета с логотипом Xbox. На передней панели расположен порт USB-A и кнопка включения, а сзади располагаются порты Ethernet, USB-C и HDMI.





Сообщается, что прототип был создан в начале этого года, а запуск коммерческого устройства должен состояться в конце этого года. Однако, из-за глобального дефицита микросхем запуск могут отложить.



